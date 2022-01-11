Мнение: Пришло время большой схватки за Казахстан

Мнение: Пришло время большой схватки за Казахстан5
- 11.01.2022, 8:10
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Активное вмешательство российской стороны не простит Путину прагматичный «друг» Си.
Казахстан - страна, которая обладает большим количеством природных ресурсов. И эти уникальные "богатства" являются мишенью для всех внешних игроков, которые рассчитывают на расширение сфер влияния, пишет телеграм-канал cynic.
Штаты играют достаточно интересную партию. Изначально они дождались введения войск ОДКБ на территорию Казахстана и не вмешались в ситуацию, тем самым вызвав скрытую реакцию ещё 2 геополитических центров - Турции и Китая.
При Назарбаеве вторым по значимости было влияние Китая, поэтому перехват ситуации российской стороной не простит Путину прагматичный друг Си.
С другой стороны, в рамках восстановления Османской Империи в новой формации Эрдоган делал ставку на Казахстан. В зону влияния Турции попадают даже некоторые регионы России, но об этом в кремлёвских изданиях не принято говорить открыто, иначе враги окажутся по всем фронтам - даже в рядах автократов-союзников.
Так, Штаты дают бульону свариться, при этом контролируя те экономические зоны влияния, которые являются для них приоритетными.
Штаты требуют объяснений по ОДКБ, запихивая один из козырей в рукав на будущее. А сейчас пришло время "большой схватки".
Для многих оказался незамеченным звонок Эрдогана и Токаева, но именно он стал одним из "разворотных". В дальнейшем некоторые провокационные комментарии Токаева были удалены, а сам Токаев после "публичной чистки" сообщил о том, что миссия ОДКБ будет находиться в Казахстане ещё неделю, а затем покинет территорию.
Это не гарантирует вывод войск, но это доказывает недовольство ситуацией со стороны Эрдогана.
Так что этот звонок дал свое оглушительное эхо спустя некоторое время - Токаеву необходимо было руками ОДКБ "зафиксировать ситуацию" и вселить страх в протестующих. А теперь звучит мягкая просьба "последовать к выходу".
Теперь Россия (ОДКБ), Турция и Китай будут бороться за сферы влияния в Казахстане. А вкусных интересов "много" - от "нового шелкового пути" через Алматы до "тюркского мира" для Турции (проект Великого Турана) и "русского мира" для России.
А Штаты решили не участвовать в игре на истощение. Они в драку троих не вмешиваются, а договариваются с победителем. Меньше рисков, меньше убытков - та же выгода.