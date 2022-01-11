Виктор Шендерович уехал из России 7 11.01.2022, 8:14

8,532

Виктор Шендерович

Фото: Delfi

Писатель сообщил об этом в «Фейсбуке».

Писатель, сатирик, драматург Виктор Шендерович объявил об отъезде из России.

30 декабря прошлого года российский Минюст внес Шендеровича в реестр "физлиц, выполняющих функции СМИ – иностранных агентов", однако свой отъезд он связывает не с получением этого неудобного статуса, а с уголовным делом о клевете на "повара Путина" Евгения Пригожина.

<>center>

Пригожин, уже выигравший дело о защите чести, достоинства и деловой репутации у "Эха Москвы" и Шендеровича (с радиостанции взыскан миллион рублей, с сатирика – сто тысяч), решил продолжить борьбу, воспользовавшись уголовной статьей о клевете. Суд в Петербурге уже признал не соответствующими действительности утверждения Шендеровича о том, что Пригожин спонсирует "ЧВК Вагнера" и является убийцей, теперь же юристы Пригожина хотят привлечь Шендеровича к уголовной ответственности за произнесение этих фраз.

"Обращаем внимание, что все журналисты, позволяющие себе грубые, циничные и недостоверные высказывания в отношении Евгения Викторовича [Пригожина], будут привлекаться не только к финансовой, но и к уголовной ответственности", – писала в ВК юридическая служба компании "Конкорд".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».