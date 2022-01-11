Госпредприятия в Беларуси опускаются на дно 2 11.01.2022, 8:24

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Фото: newsgomel.by

На Гомельском заводе литья и нормалей не хватает 300 рабочих.

На Гомельский завод литья и нормалей ищут около 300 рабочих, а это более 10% от состава всех работников. Зарплату предлагают от 280 до 400 долларов США в эквиваленте. К примеру, 800 рублей предлагают сверлильщикам и операторам металлорежущих станков-автоматов. На 700 рублей ищут электросварщиков, токарей и слесарей механосборочных работ, сообщает «Белсат». Но хорошая ли это зарплата за такую работу?

Экономист Лев Марголин говорит, что это предприятие с вредным производством. Люди понимают, что они теряют свое здоровье, и для этого нужен какой-то большой стимул. Понятно, что 400 долларов не могут быть таким стимулом.

Как видно из годового отчета за 2020 год, Гомельский завод литья и нормалей работал с чистыми убытками более чем в 250 000 000 рублей. Коллектив завода сократился на 344 человека.

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