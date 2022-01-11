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Умер глава Европарламента Давид Сассоли

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  • 11.01.2022, 8:31
  • 2,906
Умер глава Европарламента Давид Сассоли
Давид Сассоли

Ушедшему из жизни политику было 65 лет.

Председатель Европарламента Давид Сассоли умер во вторник в возрасте 65 лет в Италии. Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Роберто Куильо.

«Давид Сассоли скончался в 1.15 утра 11 января в Авиано, Италия, куда он был госпитализирован. Дата и место похорон будут сообщены в ближайшие часы», — сообщил Куильо.

Глава Европарламента находился в больнице с 26 декабря из-за серьезного осложнения, связанного с дисфункцией иммунной системы.

Ушедшему из жизни политику было 65 лет.

Председатель Европейского парламента — чиновник, осуществляющий контроль над дебатами и действиями Европейского парламента, также он представляет парламент как в пределах ЕС, так и за его пределами. С 2019 года этот пост занимал итальянский журналист и политик Давид Сассоли. Он получил 345 голосов из 667 голосов.

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