Умер глава Европарламента Давид Сассоли 3 11.01.2022, 8:31

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Давид Сассоли

Ушедшему из жизни политику было 65 лет.

Председатель Европарламента Давид Сассоли умер во вторник в возрасте 65 лет в Италии. Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Роберто Куильо.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

«Давид Сассоли скончался в 1.15 утра 11 января в Авиано, Италия, куда он был госпитализирован. Дата и место похорон будут сообщены в ближайшие часы», — сообщил Куильо.

Глава Европарламента находился в больнице с 26 декабря из-за серьезного осложнения, связанного с дисфункцией иммунной системы.

Ушедшему из жизни политику было 65 лет.

Председатель Европейского парламента — чиновник, осуществляющий контроль над дебатами и действиями Европейского парламента, также он представляет парламент как в пределах ЕС, так и за его пределами. С 2019 года этот пост занимал итальянский журналист и политик Давид Сассоли. Он получил 345 голосов из 667 голосов.

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