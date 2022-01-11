В Беларуси ввели налоговые новшества для тех, кто своими силами построил дома и коттеджи 8 11.01.2022, 8:33

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Также подняли подоходный налог для «живущих не по средствам».

С 1 января в Беларуси обновили Налоговый кодекс. Среди прочего налоговики будут по-новому соотносить расходы и доходы. Новшества касаются в том числе тех, кто самостоятельно строит дома (то есть без помощи застройщиков), для них будут определять потраченную сумму на возведение жилья. Сайт zerkalo.io рассказывает про налоговые новшества.

Изменение для тех, кто своими силами строит дом

В Налоговом кодексе прописали, как будут определять сумму, которую человек, доходы которого проверяют налоговики, потратил на строительство жилого дома. Речь про те случаи, когда для этого не привлекался застройщик или подрядчик, то есть дом строился своими силами. К примеру, помогали родственники или знакомые строители.

Ранее налоговики жаловались, что белорусы, у которых они проверяли расходы и доходы, зачастую заявляют расходы на построенные коттеджи и жилые дома в 10−20% от их рыночной стоимости. То есть указывают в декларациях лишь часть затрат на возведение такого жилья. Речь идет про капитальные строения, изолированные помещения, машино-места.

Налоговики прописали несколько вариантов, как определяться расходы на строительство такого жилья. Один вариант предполагает, чтобы человек сам определял стоимость недвижимости. Но она должна быть не меньше, чем 70% от стоимости, которую налоговая определяет для исчисления налога на недвижимость на 1 января.

Также можно предоставить налоговикам заключение оценщика (это может быть как ИП, так и юрлицо, которые делают такие оценки).

Подняли подоходный налог для живущих не по средствам и ввели новшества по декларациям

Чиновники отказались от обязательного запроса декларации о доходах и имуществе. Раньше налоговики запрашивали такую информацию у всех, у кого проверяли расходы и доходы. Они рассчитывают, что это сократит сроки проверок. Также увеличили в 2 раза сумму превышения расходов над доходами, при которой налоговики запрашивают пояснения, где человек взял «лишние» деньги. Ее подняли до 500 базовых величин (сейчас это 16 тысяч рублей).

Также власти увеличили подоходный налог с суммы превышения расходов над доходами до 20% (ранее он составлял 16%).

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