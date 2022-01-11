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В Минске утром не ходили все маршруты трамваев

  • 11.01.2022, 8:51
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В Минске утром не ходили все маршруты трамваев

В трамвайном парке произошло повреждение контактной сети.

В 5:37 в трамвайном парке из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

Через час, в 6:43, движение восстановили, сообщает «Наша нива» со ссылкой на Минсктранс.

На то время, пока трамваи не ходили, были организованы автобусные маршруты: №903 «ДС Озеро — З.Бядули»; № 906 «ДС Карбышева — Красная»; №907 «З.Бядули — Буденного»; №909 «ДС Серебрянка — Тракторный завод».

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