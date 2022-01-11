Лопнувший тандем: Назарбаеву пришел конец? 3 11.01.2022, 8:57

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Нурсултан Назарбаев

Что происходит с политической системой Казахстана в результате протестов.

По мнению экспертов Московского центра Карнеги Александра Габуева и Темура Умарова главным победителем протестов стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Еще пару дней назад он был лишь младшим участником управлявшего Казахстаном тандема, в котором бесспорным лидером был первый президент страны, 81-летний Нурсултан Назарбаев. Но протесты все изменили, пишет korrespondent.net.

Воспользовался ситуацией?

68-летний Токаев оказался на вершине формальной пирамиды власти в 2019 году в результате казахской операции преемник. В рамках контролируемой передачи власти Назарбаев назначил на пост главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова – самого доверенного и компетентного участника президентской команды, возглавлявшего до того многие годы правительство и администрацию президента. КНБ – это самая мощная спецслужба Казахстана. Несмотря на доверие Назарбаева, сам Масимов не мог рассматриваться на роль преемника, поскольку общественное мнение в Казахстане убеждено, что он – уйгур, а не стопроцентный казах. Это делало его идеальным кандидатом на роль смотрящего за транзитом.

После долгих колебаний Назарбаев выбрал на роль преемника уже немолодого карьерного дипломата Токаева. Тоже полностью лояльный и интеллигентный, Токаев провел много лет вдали от Казахстана, а потому не имел собственной команды во власти, которая могла бы представлять угрозу для Назарбаева.

Шокировав нацию своим уходом с поста президента в 2019 году, Назарбаев сохранил в своих руках и формальные, и неформальные рычаги власти. Закон о статусе первого президента давал ему гарантии личной безопасности, а кресло председателя Совета безопасности наделяло огромными полномочиями – по сути, Назарбаев мог не только задавать стратегический курс, но и накладывать вето на многие решения своего преемника. Конструкцию дополняла фигура Масимова во главе КНБ и когорта других выдвиженцев Назарбаева, оставшихся на ключевых постах во власти.

Казахский тандем заработал без заметных для внешних наблюдателей кризисов. Но нынешние протесты кардинально изменили этот расклад. За пару дней президент Токаев сломал несущие опоры двоевластия. Сначала было уволено правительство Аскара Мамина, одного из тяжеловесов назарбаевской эпохи. Затем Токаев сам занял должность главы Совета безопасности. А 5 января по конструкции был нанесен последний удар, когда от должности был освобожден Карим Масимов. Новым председателем КНБ стал глава Госохраны Ермек Сагимбаев, до прошлого лета возглавлявший службу безопасности президента Токаева. Уволен был и влиятельный замглавы КНБ Самат Абиш, племянник Назарбаева.

Однако то, что в итоге Токаев может оказаться главным бенефициаром кризиса, вовсе не означает, что он его организовал. Скорее президент воспользовался внезапно представившимся шансом консолидировать власть в своих руках, полагают эксперты.

Одно из подтверждений того, что нынешний кризис стал для властей неожиданностью, – это решение Токаева позвать для наведения порядка союзников по ОДКБ, преимущественно российских силовиков. Обращение за внешней помощью для решения, по сути, внутреннего конфликта таит в себе немалые риски. Националистические настроения в казахском обществе крепнут год от года. Противники президента могли бы подать приглашение российских военных как попытку Токаева удержать свой режим на штыках оккупантов. Подобные комментарии уже звучат и в Казахстане, и в казахской диаспоре в России.

Можно только предполагать, что именно толкнуло Токаева на столь рискованный шаг. Возможно, глядя на кадры с деморализованными военными и полицейскими, в Ак-Орде засомневались, что у них достаточно лояльных силовиков, способных навести порядок, особенно в ходе смены руководства спецслужб. На этом фоне обращение за помощью к ОДКБ показалось меньшим риском, чем угроза потери контроля над Алма-Атой и другими крупными городами.

Москва же решила сразу несколько задач. Во-первых, сохранила дружественный режим в Казахстане, а это один из фундаментальных интересов российской внешней политики, и для его реализации все средства хороши. Во-вторых, поднимается авторитет ОДКБ, пошатнувшийся после недавних событий в Киргизии и Карабахе. Еще недавно многие думали, что организация и ее коллективные силы оперативного реагирования существуют только на бумаге, но теперь они покажут себя в действии.

Конец эпохи

Что касается самого Казахстана, то главным итогом нынешних событий, как бы они ни завершились, становится окончание долгой эпохи Назарбаева. Протесты показали, что у сложившейся в Казахстане модели масса изъянов, которые ведут к накоплению недовольства у миллионов людей – тех, кто оказался обделен при разделе ресурсного пирога. Но эта модель настолько вросла в структуру экономики и политической жизни, что изменить ее новому лидеру вряд ли под силу, даже если бы он вдруг захотел это сделать.

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