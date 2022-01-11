Вместо итальянских черри — томаты из Армении 2 11.01.2022, 9:05

1,376

Что происходит в магазинах с продуктами, попавшими под контрсанкции?

С начала года в Беларусь запрещен импорт отдельных продуктов. Под контрсанкции попали европейские фрукты и овощи, сыры, орехи, колбасы, шоколад. Что теперь с ценами и ассортиментом?

На ассортименте ограничения импорта пока практически не отразились. Но для ряда продуктов изменились цены и поставщики, пишет «Наша нива».

Картинку сравниваем с декабрьской, для сверки брали каталог сервиса «Е-доставка».

Возьмем овощи. Из Европы, например, завозилось много сортов капусты. Месяц назад капуста «Савойская» из Нидерландов стоила 5,99 рубля за килограмм, сейчас — 9,99 (плюс 67% в цене). Некоторых сортов — брокколи, брюссельской, цветной, пекинской — в онлайн-магазине нет, хотя в декабре хватало. Ранее их завозили из Испании, Нидерландов и Польши.

Сладкий перец сейчас продается не испанский, а турецкий, томаты черри не из Италии, а из Армении или Марокко. Стоят они примерно столько же.

Существенно прибавили в цене экзотические овощи. Фенхель (его доставляют из Италии) теперь дороже на 67%, испанский сельдерей — на 14%. Но это все же не те продукты, которые белорусы часто покупают.

Страны-импортеры изменились и по некоторым фруктам. Так, вместо итальянских киви в магазин завезли иранские. На место испанских клементинов пришли марокканские. А вот бельгийские груши и польские яблоки на месте (только некоторые позиции на 12% дороже).

Что касается орехов, тот же миндаль завозится из США. Но он за месяц даже подешевел — на 10%.

Литовский сыр «Джугас» никуда не исчез и стоит столько же. Итальянские сыры на развес и сыры с плесенью, которые ввозились из Польши, цены на которые мы фиксировали, тоже не подорожали.

Посмотрим сладости. Немецкий шоколад Ritter Sport продается по той же цене, что и в декабре. То же с импортным шоколадом Lindt, Toblerone, Karl Fazer.

Напомним, что под белорусские контрсанкции попала определенная продукция из Евросоюза, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Черногории, Исландии, Северной Македонии. Но импорт запрещен не полностью. Так, разрешен ввоз продуктов в пределах квот и «для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке». Устанавливает квоты МАРТ и Министерство сельского хозяйства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».