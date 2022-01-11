Плохая новость для «Беларуськалия» 4 11.01.2022, 9:24

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В отказе Yara от покупок белорусских удобрений есть один важный момент.

Норвежская Yara к 1 апреля прекратит закупку калийных удобрений в Беларуси. Причина — международные санкции, введенные в отношении крупнейшего белорусского экспортера.

— Это важный момент. Ведь если отказывается сотрудничать партнер, с которым были установлены многолетние связи, найти равнозначную замену будет очень тяжело. Это плохая новость для «Беларуськалия». Разве что будут найдены несколько меньших по масштабам покупателей. Но это непросто будет сделать, — заявил экономист Лев Марголин в комментарии «Филину».

По словам эксперта, белорусские власти, безусловно, готовились к такому сценарию:

— Другое дело, сложно сказать, что у них из этого вышло. Речь ведь идет о необходимости заместить немалый объем закупок, который давала Yara. Это очень тяжело.

Станет ли решение Yara поводом задуматься белорусским партнерам в других сферах? По мнению Льва Марголина, здесь важно общественное мнение и давление, которые могут влиять на принятие решений компаний, сотрудничающих с Беларусью:

— Я думаю, что там, где есть адресное давление, там и более велики шансы на отказ от сотрудничества.

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