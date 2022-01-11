США «негласно» утвердили дополнительную военную помощь Украине 1 11.01.2022, 9:30

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Фото: sq.com.ua

Речь идет о $200 миллионах.

Администрация США в течение месяца негласно реализовала процедуру утверждения и согласования в Конгрессе дополнительных $200 миллионов оборонной поддержки для Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на четыре источника.

"Администрация Байдена в конце декабря негласно санкционировала выделение дополнительных $200 миллионов в сфере безопасности для Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пакет новой поддержки позволяет передать Украине такую же оборонную продукцию, которую США предоставляли в прошлом, в частности, летальное вооружение. В частности, речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, а также средствах связи, медицинском оборудовании, запасных частях и другой помощи.

По словам двух источников CNN, администрация Байдена в начале января сообщила Конгрессу об утверждении новой помощи Украине, что необходимо было осуществить по процедуре. Причем это тоже было сделано негласно, отмечается в сообщении.

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