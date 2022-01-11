Чем занимаются лукашенковские каратели в Казахстане? 3 11.01.2022, 9:36

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фото: Владимир Третьяков

Назван фактор, который повышает вероятность нападения на них.

Белорусские военнослужащие участвуют в операции в Казахстане в составе "миротворческих сил" ОДКБ. Эксперты считают, что солдаты из Беларуси - лишь ширма для российского контингента, передает dw.com.

В составе "коллективных миротворческих сил" Организации Договора о коллективной безопасности, которые были направлены в Казахстан, как сказано, "на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки", есть и белорусские военнослужащие. Контингент из Беларуси прибыл в Казахстан 7 января и "приступил к выполнению поставленных задач", сообщает Минобороны РБ.

Для белорусских военных это первый в истории независимой Беларуси опыт участия в операциях такого масштаба. Кто именно от Беларуси откомандирован в Казахстан и как на это реагирует белорусская общественность?

Точное количество белорусских военных в Казахстане неизвестно

Как сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, в Казахстан для участия в урегулировании кризисной ситуации направлена "миротворческая рота" из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Эта бригада укомплектована только военнослужащими по контракту - она всегда находилась в резерве военных сил ОДКБ и регулярно участвовала в учениях организации.

Точное количество белорусских военных, которых отправили в Казахстан, неизвестно, сообщалось лишь об общей численности миссии ОДКБ - 2030 военнослужащих и 250 единиц техники. "Всего белорусский контингент в резерве ОДКБ составляет около 500 человек - это СОБР Внутренних войск и упомянутая 103-я бригада ССО. Судя по всему, сейчас в Казахстан отправили только роту - это приблизительно 100 человек, но в случае необходимости могут отправить и еще военных", - поясняет независимый военный аналитик Егор Лебедок.

Белорусские военные ранее участвовали в миротворческих операциях за рубежом, хотя и не такого масштаба. "При миссии ОБСЕ на линии разграничения в Донбассе участвует от 2 до 7 белорусские военных на ротационной основе, наш контингент был также в Ливане - в основном медики", - рассказывает Лебедок.

В целом военный аналитик обращает внимание на юридические нестыковки: в Казахстан формально отправили именно "миротворческие силы", хотя в распоряжении ОДКБ есть Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). "Миротворческая миссии предполагает наличие двух конфликтующих сторон и их согласие на операцию. А КСОР как раз предназначены для борьбы с терроризмом, о чем и говорит президент Токаев. Но тут есть момент пиара - отправь КСОР и это будет выглядеть как подавление народного восстания, агрессия и оккупация. А миротворцы придают ОДКБ имидж добренькой организации, которая помогает".

Белорусские военные охраняют аэродром

Как с самого начала заявляли власти Казахстана, контингент ОДКБ не станет принимать участия в боевых операциях в стране - военнослужащие стран ОДКБ "будут выполнять прикрытие и охранные функции" государственных объектов. Министерство обороны Беларуси со ссылкой на полковника Сергея Красовского сообщило, что белорусские военные охраняют военный аэродром "Жетыген".

Аналитик Лебедок также говорит, что силы ОДКБ просто высвобождают силовые структуры Казахстана для подавления протестов, что белорусских военных на какие-то серьезные объекты не пошлют. "Естественно, основной контингент - это российские военные. Скажу грубо: белорусы, армяне, таджики там никому не нужны, это просто политическая ширма, они там стоят "для красоты". Просто у казахов есть здоровый национализм, и чисто российские войска были бы восприняты как прямая оккупация. Поэтому и сделали ширму в виде миссии ОДКБ".

Но несмотря на то, что белорусские военные лишь охраняют аэродром, риски для них сохраняются. Егор Лебедок обращает внимание на внешний вид белорусских военных и техники, которые не имеют опознавательных знаков миротворческих сил и отношения к ОДКБ, хотя ранее учения проводились в специальных нашивках и шлемах с надписью "МС": "И хотя на наших военнослужащих есть знаки принадлежности к ВС Беларуси, но даже с относительно близкого расстояния выглядят они просто как люди с оружием и в форме, что повышает риск нападения на них".

Кроме того, как говорит Лебедок, основной риск участия белорусских военных в Казахстане в том, что конфликт может затянуться, и тогда в страну могут потянуться различные боевики, исламисты и другие радикалы. Впрочем, власти Казахстана обещали, что силы ОДКБ пробудут в стране лишь неделю, а 10 января на саммите ОДКБ президент Токаев заявил, что "миссия ОДКБ оказалась эффективной завершится в ближайшее время".

Белорусы участие в миссии ОДКБ в Казахстане не одобряют

Тот энтузиазм, с которым Александр Лукашенко принялся помогать "братскому Казахстану" понятен, учитывая события в Беларуси в 2020 году после президентских выборов.

Но белорусское общество на отправку военных в Казахстан реагирует негативно, отмечает директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. "По всем опросам с начала 90-х годов белорусы бояться войны и не хотят, чтобы наши граждане участвовали в военных операциях, тем более вмешивались в чужие дела. Внешняя политика Беларуси в представлении рядового белоруса - это продавать тракторы, а не заниматься высокой политикой".

В социальных сетях белорусы критически высказываются по поводу участия белорусов в контингенте ОДКБ, выражают солидарность с протестующими Казахстана. Многие белорусы, среди которых оппозиционер Анатолий Лебедько, пишут "простите нас, казахи", а активист Андрей Ткачев предложил теперь ОДКБ называть "Организацией дикторов, которые боятся". Представители белорусской диаспоры устраивали в некоторых странах митинги в поддержку казахского народа.

Однако в целом общественное мнение белорусов будет зависит от коммуникации властей и подходов альтернативных политическиж сил, говорит политолог Казакевич. "Вопрос в том, смогут ли демсилы показать, что это все-таки проблема, что могут быть серьезные последствия в виде жертв. Также нужно говорить и о политических последствиях - не ясно, как будет развиваться ситуация в Казахстане, может оказаться, что вместо благодарности Минск получит нечто иное от казахстанских властей", - резюмирует Казакевич.

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