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У побережья Кипра произошло сильное землетрясение

  • 11.01.2022, 9:41
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У побережья Кипра произошло сильное землетрясение

Толчки ощущались даже в Египте.

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано сейсмологами через несколько минут после 2 часов утра по среднеевропейскому времени во вторник, 11 января, у берегов Кипра. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на глубине 51 км в 120 км к северо-западу от города Лимассол, где проживает около 154 тыс. человек, и в 62,3 км к юго-востоку от города Пафос с населением около 36 тыс. человек. Тысячи людей выбежали на улицы и провели ночь под открытым небом, сообщило государственное Кипрское радио (RIK) (перевод — dw.com).

Наиболее сильные толчки ощущались на севере страны в районе средиземноморского побережья. Колебания земной коры вследствие кипрского землетрясения почувствовали и жители других регионов. После произошедшего у берегов Кипра землетрясения подземные толчки дошли до юга Турции, Израиля, островов Крит и Родос и даже до Египта.

Информации о возможных пострадавших и нанесенном ущербе не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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