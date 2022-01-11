«Люди падали на меня и кричали» 11.01.2022, 9:51

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Фото: REUTERS

Что известно о самом большом за 30 лет пожаре в Нью-Йорке.

В результате крупнейшего пожара за более чем 30 лет в Нью-Йорке, на территории района Бронкс, погибли 19 человек, почти половина жертв — дети, еще более трех десятков госпитализированы. НВ собрал детали трагедии.

Приблизительно в 11 часов утра по местному времени (17 часов по Минску) в районе Бронкс из-за невыключенного обогревателя вспыхнул пожар. Как передает The Wall Street Journal слова комиссара пожарной безопасности Нью-Йорка Даниэля Найгро, пожар, вероятно, возник из-за неисправности электрического обогревателя в спальне. Он также сказал, что пожарные маршалы установили причину пожара на основании вещественных доказательств и опроса жителей «из первых рук», но расследование продолжается.

Фото: REUTERS

Пожарные прибыли в течение трех минут, всего на месте работали до 200 человек. Огонь, как пишет New York Daily News, взяли под контроль в 13:26 по местному времени.

При этом глава FDNY Uniformed Firefighters Association Эндрю Энсбро заявил изданию New York Post, что количество спасателей в каждом отдельном пожарном расчете «была недостаточным».

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на втором и третьем этажах здания. После того, как начался пожар, владельцы покинули квартиру и не закрыли дверь, что позволило дыму подняться на верхние этажи и заблокировать жильцов в помещениях.

«Условия задымления в этом здании были беспрецедентными», — сказал Найгро. По словам комиссара, во время пожара пожарные обнаружили жертвы на каждом этаже здания. По его словам, все пострадавшие надышались дымом, у многих была зафиксирована остановка сердца. Некоторые пожарные продолжали поиски после того, как у них кончился кислород в баллонах. Один человек, вероятно, выпал из окна, когда пытался забраться на переносную лестницу, установленную спасательными службами, сказал Найгро.

«Многие наши сотрудники продолжали работать, пытаясь вытащить как можно больше людей», — сказал Найгро.

Многоэтажка, где произошел пожар, расположена в районе Фордхэм-Хайтс в Западном Бронксе, Нью-Йорк. Сооружена в 1972 году в рамках проекта строительства доступного современного жилья в Бронксе. Местные СМИ также написали, что в здании не была предусмотрена пожарная лестница.

Владельцами многоэтажки являются три инвестора — LIHC Investment Group, Belveron Partners и Camber Property Group, которые приобрели ее вместе с семью другими домами в районе с регулируемой арендой за 166 миллионов долларов в начале 2020 года. Один из соучредителей Camber, Рик Гроппер, является советником нового мэра Нью-Йорка Эрика Адамса (вступил в должность 1 января этого года) по жилищным вопросам.

В здании, как и в окружающем районе, проживают семьи рабочего класса афроамериканского, африканского (в основном из Гамбии) и испаноязычного происхождения, некоторые из которых используют федеральные ваучеры для оплаты аренды. Жители описывают здание как «плавильный котел рас, религий и языков», пишет The New York Times. Жители здания сказали — звук пожарной сигнализации был настолько привычным, что люди научились его игнорировать.

ая на третьем этаже, рассказала, что пожарная сигнализация в здании срабатывала пять или шесть раз в день.

Одна из жительниц девятого этажа добавила, что услышала звук сигнализации и дым, выходящий через вентиляционные отверстия в ее ванной комнате. По ее словам, пожарные провели ее вниз по темной, заполненной дымом лестнице.

Жительница здания Сандра Клейтон сказала журналистам местного 12-го канала, что бежала, спасая свою жизнь, когда увидела, что коридор наполняется черным дымом, и услышала крики людей: «Идите! Убирайтесь!».

61-летняя Клейтон добавила, что покидала сооружение по лестнице, держа на руках свою собаку. Дым был настолько густым и черным, что она не могла видеть, но могла заметить, что рядом были другие жители, ведь слышала их панические крики и плач.

Фото: REUTERS

Ее собака, Мокка, выскользнула из её рук во время суеты и позже была найдена мертвой на лестничной клетке.

«Я просто бежала вниз по лестнице, как могла, но люди падали на меня, кричали», — вспоминала Клейтон, находясь в больнице.

«Я не знаю, неисправна ли она или что это вообще… Люди на третьем, четвертом, пятом этажах занимались своими делами, пока не увидели дым», — сказал еще один житель дома о пожарной сигнализации.

В настоящее время власти не разглашают детали о жертвах происшествия. Как пишет New York Post, в сети начался сбор средств пострадавшим в трагедии. Его проводит Организация гамбийской молодежи (Gambian Youth Organization). К вечеру воскресенья по местному времени более 3000 человек пожертвовали уже более 180 тысяч долларов США.

Это самый большой пожар в городе с 1990 года. Тогда вспыхнул клуб Happy Land, также расположенный в Бронксе, в результате погибли 87 человек. Виновным в пожаре признали кубинца Хулио Гонсалеса, который поджег здание клуба после ссоры со своей девушкой, работавшей там. Гонсалес получил пожизненный срок и скончался в тюрьме в 2016 году.

Одним из последних разрушительных пожаров в многоэтажном здании стала трагедия летом 2017 года в Лондоне. Тогда в результате возгорания жилой Grenfell Tower погибли более 70 человек, еще семь десятков получили ранения.

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