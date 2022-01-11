Спортсменка-ябатька Соболенко на турнире в Аделаиде совершила 21 двойную ошибку 6 11.01.2022, 10:32

4,734

фото: getty images

Теннисистка выбыла из 1/16 финала.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко на теннисном турнире в Аделаиде проиграла 93-й ракетке Ребекке Петерсон из Швеции. Спортсменка-лукашистка выбыла из 1/16 финала, проиграв со счетом 7:5, 1:6, 5:7, сообщает euroradio.fm.

Соболенко допустила 21 двойную ошибку, а у ее соперницы таких было только три. Соотношение эйсов — 8:2 в пользу Соболенко.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Ранее Соболенко проиграла словенке Кайе Юван, допустив 49 невынужденных ошибок, в том числе 18 двойных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».