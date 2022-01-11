Ремонт по-белорусски: как мастера ставят пиратскую Windows и зарабатывают по 5000 рублей 23 11.01.2022, 10:50

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Получится ли вернуть свои деньги после работы таких «умельцев»?

После статьи об особенностях белорусского ремонта в редакцию onliner.by пришло много писем с похожими историями. Суть их, напомним, сводится к следующему: приманить клиента низкими ценами на сайте, а потом выкатить приличную сумму за несущественный объем работ. Оказалось, что бороться с такими ребятами хоть и сложно, но можно. Сегодня расскажем о том, как вернуть деньги после работы «мастеров». Также приведем рассказ бывшего работника одной из таких «ремонтных» компаний. Он же передал нам фейковый антивирус, которым пугают клиентов. Мы разобрались во всем.

Пиратский ключ для Windows за 400 рублей

У Екатерины стандартная для подобного рода историй ситуация, но со своими любопытными нюансами. Летом прошлого года девушка купила в магазине новый ноутбук без ОС. Придя домой, она начала искать в интернете, кто же поможет ей с установкой Windows. Выбрала сайт, который привлек низкими ценами и скидкой в 20% при первом обращении. Там Екатерина и оставила заявку.

— В этот же день перезвонил человек, представился мастером с этого сайта. Я пояснила ситуацию: новый ноутбук, нужны Windows и антивирус. Мужчина сказал, что работы будут стоить 40 рублей.

Пришел мастер, принялся за работу. По словам Екатерины, она за ним не следила и занималась своими делами. Через некоторое время мужчина поинтересовался, на какой срок активировать ОС — на год или навсегда? Девушка согласилась на второй вариант. При этом стоимость услуги, как она утверждает, озвучена не была.

— Через пять минут он меня снова подзывает, подсовывает акт выполненных работ и просит подписать. Но в графе «Итого» я замечаю сумму 400 рублей и следующий список работ:

1. Установка ключа Windows: 170 белорусских рублей.

2. Работа с SSD: 20 белорусских рублей.

3. Установка драйверов: 168,50 белорусского рубля.

4. Установка программ класса B: 24 белорусского рубля.

5. Установка Windows: 15 белорусских рублей.

Екатерина удивилась сумме и сказала, что ничего, кроме Windows, устанавливать не просила. Мастер, по ее словам, в ответ заявил, что без дополнительного ПО операционная система работать не будет, так что ни о каких первоначальных 40 рублях речи уже не шло. После препирательств мужчина согласился взять 150 рублей.

— Я сразу села за ноутбук и обнаружила, что компьютерная мышь зависла, кнопки громкости и яркости не работают. Потом начал появляться синий «экран смерти», потом ноутбук вообще не включался. Короче, полный «букет».

Последовали переписки с мастером в мессенджере. Мужчина даже пришел, но деньги возвращать отказался. К тому же после его второго прихода слетел «крякнутый» ключ активации Windows. Екатерина позвонила по номеру, указанному на сайте, но там ей ожидаемо сообщили, что не несут ответственности за действия самозанятых. Девушке посоветовали обращаться в суд. Так она и сделала.

«Нужно менять законодательство»

Девушка обратилась в общество защиты прав потребителей «На стороне права». Там сначала отправили претензию в адрес владельца сайта, а потом подали иск в суд. Вот как прокомментировали дело председатель организации Виталий Докунов и его компаньон Сергей Марковский.

По их словам, в суде были представлены следующие доводы. Во-первых, на сайте была опубликована информация, вводящая пользователя в заблуждение. Например, надпись о том, что сайт не является публичной офертой, имеет слишком малый размер шрифта и является полупрозрачной, что существенно нарушает права потребителя на получение достоверной информации об услугах.

Во-вторых, мастер навязал пользователю услуги, о которых его никто не просил. Екатерина вызвала специалиста, чтобы установить Windows и антивирус, но не заказывала никаких «работ с SSD» и установку «программ класса B».

— Мы пригласили специалиста, который подтвердил: Windows 10 уже содержит в себе необходимые для работы драйвера. Что такое работа с SSD, вообще было непонятно. Оказалось, под этой формулировкой подразумевается разделение накопителя на логические диски — C и D. Но то же самое Windows предлагает сделать во время установки, поэтому услуга не может поставляться отдельно. Кстати, программы класса B — это проигрыватель видео и офисный пакет, — отметил Виталий Докунов.

— Любопытно, что мастеру во время суда задавали вопросы касательно технической части, а он вообще ничего не мог ответить, — добавил Сергей Марковский.

По словам ребят, основная проблема в том, что пока по закону очень сложно привлечь к ответственности индивидуального предпринимателя, то есть владельца сайта, через который потребитель обращается за помощью. Благодаря словесной эквилибристике на сайте его владелец выходит сухим из воды, а вся ответственность ложится на самозанятого мастера.

— Пока у организаторов фактически развязаны руки. Они нанимают студентов, которые ищут легких денег. В случае чего платить по судебных издержкам будут эти самые студенты. Хотя по справедливости, как нам кажется, ответственность должна быть распределена 50/50, их вина нам кажется долевой, — считает Виталий Докунов.

— Увы, пока эта схема законна. Нужно менять законодательство, — уверен Сергей Марковский.

В итоге суд удовлетворил требования истца частично. Договор между мастером и Екатериной был признан ничтожным на основании того, что самозанятый ввел потребителя в заблуждение. В общей сложности мужчине придется выплатить почти 2000 рублей. Из них 150 рублей вернутся Екатерине, еще столько же она получит в качестве возмещения морального вреда. Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

Фейковый антивирус на 1,5 МБ и заработок в 5000 рублей

С нами связался мастер-самозанятый Сергей, который несколько месяцев отработал по описанной выше схеме: компания давала ему заказы, по которым он должен был ремонтировать компьютеры. Желательно по как можно более высоким ценам. Далее приводим монолог парня.

— Устроился работать в контору в августе этого года. На что шел, даже не знал, никаких подозрений не было. Стал понимать, что к чему, во время так называемого обучения. Проходило оно три дня и в общей сложности заняло часа три. В первый день нам, десятку вот таких пришедших по объявлению мастеров-новичков, показали материнскую плату и спросили, кто может рассказать о ее устройстве. Все сидели и молчали.

На самом деле мастера не знают даже банальных вещей. Даже переустановить «винду» у многих получается с большой проблемой: они не знают, как это сделать! Многие не знают компьютер на пользовательском уровне! Набирают молодых парней, которых привлекают высокими зарплатами и обучением. В итоге же объясняют, как забирать деньги у клиента. Этому посвящены остальные два дня «обучения».

Цитата

Сергей, самозанятый мастер

Тренировались, как больше денег выманить, как искать подход к клиенту, на что обращать и на что не обращать внимание. Например, не нужно обращать внимание на социальное положение клиента. Если у него есть признаки финансового неблагополучия, это не значит, что он не найдет деньги на ремонт. Как нам сказали, «называйте от балды максимальную сумму, а дальше уже сами поймете, сколько с клиента можно взять». В конце концов, можно отправить к соседям или попросить кредит в банке взять.

Показали утилиты, с которыми можно работать. Нет, флешек с вирусами не было, зато был фейковый антивирус, который может показывать наличие 34 вирусов или их отсутствие — в зависимости от того, какую версию программы запускаешь. Еще одна программа с аналогичным принципом работы — поддельный Acronis, который якобы сканирует жесткий диск на битые сектора, а на самом деле просто показывает определенное количество красных квадратов.

Тогда же, на обучении, я узнал, что корни компании идут из России. Там у них есть филиалы чуть ли не в каждом городе. Технический директор, даже не скрывая, сказал, что это скам-проект и при этом самый легальный способ заработать большие деньги.

В общем, все стало ясно. У меня было шаткое финансовое положение, поэтому пришлось немного поработать. Фейковое ПО я не использовал и вообще старался предоставить максимум услуг по средним расценкам. При этом уже после первой же заявки получил 400 рублей, в принципе, ничего особо не сделав.

Что касается денег и заработка. Минимальная сумма заказа — 35 рублей, но в компании такое не поощряется, и работника штрафуют на эту же сумму. В целом настраивают на то, что минимальная сумма с одного заказа должна быть 150—200 рублей, даже если речь идет о простой чистке ноутбука от пыли.

Я за первые полмесяца работы принес в «кассу» 2500 рублей, из которых мне досталось 500. Сколько именно ты заберешь, зависит от категории мастера. К категории A относят тех, у кого средний чек выходит не меньше 300 рублей. В таком случае за заказ стоимостью от 71 до 150 рублей ты получишь 20% от суммы, от 151 до 200 рублей твоими будут уже 25% и так далее. Если удалось раскрутить клиента на 1000 рублей и больше, то тебе оставляют ровно половину. У мастеров категории B средний чек меньше 300 рублей, а оплата на 5 процентных пунктов ниже, чем у категории A. В принципе, «хороший» мастер способен зарабатывать где-то 5 тыс. рублей в месяц.

Как работает фейковый антивирус

У Сергея остались программы, имитирующие «Антивирус Касперского» и Acronis, которые вроде как проверят диск на наличие битых секторов. Обе весят по 1,5 МБ. Ради интереса запустили псевдо-Acronis на компьютере с SSD, на котором априори не может быть битых секторов, — получили кучу якобы поврежденных секторов. Отметим, что само ПО в работе не потребляет ресурсов процессора.

Программу, которая прикидывается антивирусом, отдали в «Лабораторию Касперского». Вот что нам рассказал вирусный аналитик компании Антон Иванов:

— Это 32-битное приложение, написанное, судя по всему, на Borland C++ Builder. Программа позиционирует себя как «Мобильный сканер Касперского», но на самом деле никакого реального сканирования не производит. Если нажать на кнопку «Запустить сканирование», то появляется заполняющийся прогрессбар, а над ним — количество якобы обнаруженных вирусов и пути до проверяемых файлов. Все это имитация сканирования: разработчик этого ПО заранее поместил строки «сканируемых» файлов в программу, и она их просто воспроизводит. По мере фейкового сканирования увеличивается счетчик якобы найденных вирусных сигнатур.

Если кликнуть на баннер (картинку над прогрессбаром), то в заголовке изменится версия программы — 5.41b на 5.41g, и наоборот. Если версия с буквой b, «угрозы» будут найдены, если с g — никаких «вирусных сигнатур» обнаружено не будет (компьютер якобы чист).

Приложение имеет функционал, который может быть использован мошенниками с целью введения пользователя в заблуждение. Примерные действия фейкового мастера по удалению вирусов:

Запустить с помощью данной утилиты «сканирование» в режиме, когда она выявит несуществующие угрозы.

Имитировать действия по их удалению, возможно, перезагрузить компьютер и так далее.

Повторить сканирование утилитой, но уже в другом режиме, в котором она покажет, что вирусы больше не найдены.

Таким образом, «мастер» может потребовать деньги за удаление угроз, которых на самом деле не было. Если же они были, то нет никаких гарантий, что «мастер» помог от них избавиться, ведь никакого реального сканирования эта утилита не осуществляет.

Советы читателям

В обществе защиты прав потребителей «На стороне права» поделились некоторыми советами, которые помогут избежать необоснованных трат на ремонт техники.

1. Попросите у исполнителя до момента оказания услуг предоставить вам договор оказания услуг. В нем должна быть указана следующая информация:

реквизиты исполнителя или юридического лица (Ф. И. О., адрес проживания / юридический адрес, учетный номер налогоплательщика);

дата составления договора;

предмет договора (какая услуга будет оказана);

стоимость и порядок оплаты услуги;

сроки оказания услуги.

2. После оказания услуг исполнитель должен предоставить акт оказания услуг. В нем, помимо сведений об услугах и их стоимости, также должны быть указаны реквизиты исполнителя или юридического лица, а также дата составления акта.

3. Внимательно изучите сайт исполнителя на предмет наличия договора публичной оферты. Внимательно прочитайте его, если он есть.

4. Если исполнитель не хочет заключать с вами договор в письменной форме, советуем отказаться от устных договоренностей и поискать других исполнителей.

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