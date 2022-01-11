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На дорогах одной из областей участились проверки автомобилей

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  • 11.01.2022, 10:56
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На дорогах одной из областей участились проверки автомобилей

В чем причина?

Уже с сегодняшнего дня, 11 января, на территории Гродненской области начинается профилактическое мероприятие "Техосмотр". Как сообщает abw.by, продлится оно до 16 января.

"Основная цель - привлечение внимания автовладельцев к вопросам поддержания автомобилей в технически исправном состоянии и усиление контроля за своевременным прохождением гостехосмотра", - сказано в комментарии ГАИ.

В соответствии с КоАП РБ управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр, влечет предупреждение или штрафа до 3-х базовых величин, а если нарушение совершено повторно в течение года, штраф достигает 5 базовых величин.

Надо сказать, в последнее время мероприятия по проверке наличия разрешений на участие в дорожном движении проводятся не редко. Так, в конце осени такие мероприятие прошли в Гомельской, Гродненской и Витебской областях. Эффект от этого "Белтехосмотр" оценивает как положительный: "Например, в рамках проведенной Госавтоинспекцией в период с 01.11.2021 по 10.11.2021 на территории Гродненской области декады было выявлено более 1900 фактов эксплуатации транспортных средств без действующего разрешения, в период проведения декады в регионе значительно увеличилось число транспорта, представляемого на диагностические станции для проведения гостехосмотра", - отмечали в "Белтехосмотре".

Ранее УП "Белтехосмотр" отмечал, что "с апреля наблюдается негативная тенденция снижения количества транспорта, представляемого для проведения гостехосмотра. В связи с этим УП "Белтехосмотр" направило в адрес Министерства транспорта и коммуникаций РБ и МВД предложения об активизации работы.

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