Как вообще умные армяне терпят Пашиняна?6
- Александр Невзоров, YouTube
- 11.01.2022, 11:24
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Дяденька на ровном месте с треском проиграл войну.
После позорной пашинянской суеты с ОДКБ все стало понятно и с карабахской войной. Армения еще очень легко отделалась. Под таким командованием она могла легко потерять не только Карабах, но и Ереван.
Как вообще умные армяне терпят Пашиняна? Зачем он в Армении, где даже сельские коты имеют дипломы политологов?
Дяденька на ровном месте с треском проиграл войну при явно позиционном превосходстве. Он доказал свою бездарность, паникерство и беспомощность. Карабахский крах был эталонным по своей глупости проигрышем, в основе которого была ошибка в выборе союзника, старшего брата и "крыши".
"Крыша" Пашиняна повела себя по-свински, да потом еще и долго хихикала.
Александр Невзоров, YouTube