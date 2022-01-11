Как вообще умные армяне терпят Пашиняна? 6 Александр Невзоров, YouTube

11.01.2022, 11:24

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Александр Невзоров

Дяденька на ровном месте с треском проиграл войну.

После позорной пашинянской суеты с ОДКБ все стало понятно и с карабахской войной. Армения еще очень легко отделалась. Под таким командованием она могла легко потерять не только Карабах, но и Ереван.

Как вообще умные армяне терпят Пашиняна? Зачем он в Армении, где даже сельские коты имеют дипломы политологов?

Дяденька на ровном месте с треском проиграл войну при явно позиционном превосходстве. Он доказал свою бездарность, паникерство и беспомощность. Карабахский крах был эталонным по своей глупости проигрышем, в основе которого была ошибка в выборе союзника, старшего брата и "крыши".

"Крыша" Пашиняна повела себя по-свински, да потом еще и долго хихикала.

Александр Невзоров, YouTube

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