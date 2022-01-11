В Беларуси госдолг с гарантиями превысил 67 миллиардов рублей 3 11.01.2022, 11:31

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И приблизился к 40% ВВП.

По отношению к ВВП страны казенный долг вкупе с гарантиями составил 39%. В конце 2021 года обязательства подскочили за счет размещения гособлигаций, пишут banki24.by.

К 1 декабря 2021-го госдолг по методике МВФ с учетом гарантий составил 67,3 млрд BYN в эквиваленте. По отношению к ВВП размер госдолга оказался равен 39%. На предыдущую отчетную дату (1 ноября) госдолг Беларуси с гарантиями был равен 62,9 млрд BYN в эквиваленте.

Мы специально указываем «в эквиваленте», поскольку в структуре белорусского госдолга гигантская доля валюты. Причем это касается как внешнего долга, так и внутреннего.

По данным рейтингового агентства Fitch в РБ 90% долга государства номинировано не в белорусских рублях. По внешнему госдолгу доля валютных обязательств превышает 90%, по внутреннему – 85%.

В прошлом году в Fitch оценили долг так называемого расширенного правительства. По их информации, к концу 2021-го этот долг должен был достигнуть 44% ВВП, а к концу 2023-го вырастет до 45,7%.

В 2021-м аналитики Fitch скорректировали на 1 уровень вниз результаты модели для получения долгосрочного рейтинга Беларуси в валюте из-за высоких валовых потребностей во внешнем финансировании и санкций, которые «фактически не позволяют проводить первичные суверенные эмиссии на ведущих международных рынках капитала».

Внешний госдолг на 1 декабря составил 18,2 млрд USD в эквиваленте, или 26,9% ВВП, внутренний – 11,9 млрд BYN, или 6,9%. Таким образом, на гарантии правительства приходилось порядка 5,2% ВВП.

Объем выданных гарантий на 1 декабря достиг 8,954 млрд BYN в эквиваленте. По сравнению с 1 ноября суммы казенных гарантий значительно выросли – в целом на 1,367 млрд BYN.

Общий подъем обеспечили гарантии на внешнем контуре – плюс 1,094 млрд BYN всего за месяц. На 1 января 2021-го внутренний госдолг был равен 9,9 млрд BYN.

Скачок внутренних обязательств казны произошел по двум главным причинам. В начале прошлого года внутренний госдолг заметно вырос на фоне масштабной господдержки БМЗ в Жлобине. Затем в ноябре размер внутреннего госдолга увеличился благодаря размещению гособлигаций в российских рублях на 21,9 млрд RUB.

Внутренний госдолг представлен облигациями Минфина. На 1 декабря финансовое ведомство задолжало по облигациям 2,639 млрд USD, 979,6 млн EUR, 21,985 млрд RUB и 1,426 млрд BYN.

На отчетную дату удельный вес BYN-долга составил всего 12,2%. По оценкам агентства Fitch, суммарные выплаты по валютному госдолгу в 2022 году достигнут 3,23 млрд USD, в 2023-м – 4 млрд USD (в том числе 800 млн USD – еврооблигации).

Евробонды с обращением по 2023 год должны быть погашены правительством в феврале.

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