«Настоящие причины казахстанских событий все участники ОДКБ прекрасно знают» 11.01.2022, 11:38

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У немолодых авторитариев страхи умножаются в квадрате или даже в кубе.

У людей, скажем так, немолодых, есть нечто общее с детьми. Они начинают страшиться неведомого, непознанного, загадочного, – пишет российский публицист Антон Орехъ на «Эхе Москвы». – Только дети боятся темноты и серого волка, а люди, скажем так, немолодые, боятся перемен и всего нового. А уж если речь идет о, скажем так, немолодых, авторитариях, то страхи эти у них умножаются в квадрате или даже в кубе.

Даже просто глядя на картинку видеосовещания вождей ОДКБ, ловишь себя на мысли, что этих мужчин посадили перед мониторами и сказали: смотрите прямо, говорите вон туда – и умоляю, ничего больше не трогайте и не нажимайте. Не было никаких сомнений в том, что среди виноватых в бунте в Казахстане очень быстро назовут интернет и социальные сети.

Те инструменты, которыми практически в равной степени не владеет никто из этих лидеров. Это сродни тем же страхам перед банковскими картами, ИНН, СНИЛС, которые распространены среди людей, скажем так, немолодых: «Не знаю, не понимаю, а мало ли что, а вдруг – лучше уж как-то без всех этих мудреных штук, только беспокойство от них и вообще одно зло. Жили же мы как-то без этого интернета!».

Но люди умные уже обратили внимание на важную особенность теперешних беспорядков в Казахстане. А я эту мысль с удовольствием подхвачу. Настоящий хаос, настоящее массовое насилие и погромы начались как раз в тот момент, когда интернет отрубили.

Власти считали, что лишат протестующих возможности координировать свои действия, а по факту вышло, что они лишили нормальных людей возможности позвать на помощь и защитить себя. Интернет – это неотъемлемый атрибут цивилизации. Как электричество или водопровод.

Как только эти важные элементы вырубаются, у людей возникает ощущение, что всё разваливается, что порядка больше нет, что и власти нету тоже. А значит, всё дозволено. И их уже ничто не сдерживает. Начинаются грабежи, насилие, погромы – про это уже столько фильмов снято и написано книг.

Погромщики прекрасно координируются безо всяких мессенджеров, зато граждане в панике, а власти приходится звать на помощь иностранные армии. А настоящие причины казахстанских событий абсолютно другие и все участники ОДКБ прекрасно это знают. Но произносят привычные заклинания про цветные революции, майданы, зло из интернета и вмешательство извне.

Но сообщив нам, что террористов было чуть ли не в пять раз больше, чем силовиков, за неделю так и не смогли предоставить хоть какие-то чёткие доказательства иностранного вмешательства, кроме избитого джазиста из Кыргызстана.

Кстати, если бы не соцсети, этого беднягу запытали бы до смерти не ровён час и никто бы не узнал об этом.

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