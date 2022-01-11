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Два кубинца нелегально перешли польско-белорусскую границу

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  • 11.01.2022, 11:45
  • 3,434
Два кубинца нелегально перешли польско-белорусскую границу

Они воспользовались конструкционными элементами моста.

Польские пограничники 10 января зарегистрировали 68 попыток нарушения границы мигрантами со стороны Беларуси, сообщает погранкомитет Польши.

В районе Мельника группа мигрантов пыталась силой прорваться через границу.

Под Тересполем два гражданина Кубы перешли на польскую сторону под пограничным мостом. Они воспользовались конструкционными элементами моста.

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