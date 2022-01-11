Два кубинца нелегально перешли польско-белорусскую границу

Два кубинца нелегально перешли польско-белорусскую границу1
- 11.01.2022, 11:45
- 3,434
Они воспользовались конструкционными элементами моста.
Польские пограничники 10 января зарегистрировали 68 попыток нарушения границы мигрантами со стороны Беларуси, сообщает погранкомитет Польши.
В районе Мельника группа мигрантов пыталась силой прорваться через границу.
Под Тересполем два гражданина Кубы перешли на польскую сторону под пограничным мостом. Они воспользовались конструкционными элементами моста.