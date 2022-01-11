В Беларуси объявили штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности
- 11.01.2022, 11:59
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Синоптики прогнозируют гололедицу и сильный ветер.
Синоптики распространили штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности. Завтра в стране ожидается гололедица, а в пятницу — сильный ветер.
«12 января (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью и утром местами по республике – изморозь. Днем 14 января (пятница) ожидается ветреная погода», — говорится в предупреждении.