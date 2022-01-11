В Беларуси объявили штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности 11.01.2022, 11:59

8,276

Фото: charter97.org

Синоптики прогнозируют гололедицу и сильный ветер.

Синоптики распространили штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности. Завтра в стране ожидается гололедица, а в пятницу — сильный ветер.

«12 января (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью и утром местами по республике – изморозь. Днем 14 января (пятница) ожидается ветреная погода», — говорится в предупреждении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».