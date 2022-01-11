закрыть
11 января 2022, вторник, 13:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси объявили штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности

  • 11.01.2022, 11:59
  • 8,276
В Беларуси объявили штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности
Фото: charter97.org

Синоптики прогнозируют гололедицу и сильный ветер.

Синоптики распространили штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности. Завтра в стране ожидается гололедица, а в пятницу — сильный ветер.

«12 января (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью и утром местами по республике – изморозь. Днем 14 января (пятница) ожидается ветреная погода», — говорится в предупреждении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип