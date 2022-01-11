«Моя зарплата не позволяет эту квартиру даже снимать» 11.01.2022, 12:12

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Жители арендных домов возмущены новыми расценками от государства.

2022 год начался для белорусов с интересных новостей: сначала власти робко озвучили идею выкупа арендного жилья (причем только для медиков), позже новость обрела вполне устойчивую фактуру, а необходимую нормативную базу пообещали подготовить всего за полгода. По вопросу Onlíner «Должна ли у государственных квартирантов появиться возможность выкупить арендные метры?» мнения наших читателей разошлись. А что думают сами квартиранты?

Мы съездили в ЖК «Магистр» и поговорили с теми, кого это реально может коснуться.

— Я не думаю, что эти квартиры будут дешевые, учитывая, сколько мы платим за аренду! Снимать чужое жилье — и то за такие же деньги уже можно, — недовольна ставками одна из жительниц арендных домов. — Однокомнатная квартира сдается по цене примерно 250—300 рублей, ну так еще воду и все остальное нужно оплатить. Я считаю, это очень дорого. Люди каждый день меняются, съезжают, приезжают, поэтому не уверена, что желающих приобрести арендные квартиры будет много. Бюджетникам даже за аренду платить такие деньги сложно. Ведь для кого строили — учителя, артисты, медики... И, извините, ползарплаты отдавать за крышу над головой — это много.

— Мы к категории жителей арендного жилья уже не относимся, съезжаем по причине разрыва трудовых отношений, — подтвердила теорию соседки семья на детской площадке. — Но сама идея, конечно, неплохая. Если бы она была реализована года два назад, то мы бы, естественно, выступили за. Самое неприятное в этой схеме сегодня — то, что человек привязан к определенному месту работы. Уволили — свободен. Если бы была возможность выкупить квартиру, то история могла бы сложиться иначе. При желании ты меняешь профессию, переходишь работать в другое место, а жилье остается. Сейчас государственные квартиранты в очень уязвимом положении.

Но жители арендных домов высказывают противоположные мнения. Некоторые из бюджетников опасаются, что покупка жилья, наоборот, надолго привяжет людей к рабочим местам:

— Вы знаете, идея-то, может, и неплохая, но это привяжет людей к одному месту работы и низким зарплатам. Например, моя зарплата не позволяет эту квартиру даже снимать, параллельно приходится вкладывать силы во вторую работу. Аренда двушки — 350 рублей и зарплата столько же... Даже если предложат какие-то льготные условия приобретения, люди будут вынуждены продолжать трудиться за копейки. Кроме того, и качество арендного жилья низкое, въехать можно только после полного ремонта. Не знаю, вряд ли я пойду на это, даже если появится такая возможность, — поделилась с нами еще одна молодая мама на площадке.

При этом некоторые опрошенные были настроены позитивно. Один из жителей двора вступит в программу, как только такая возможность появится:

— Это нормальная практика, если человек отработал определенное количество времени в организации. Так, к примеру, в 2001 году начали выдавать первое государственное жилье, которое впоследствии люди смогли приватизировать. Я считаю, что это правильно, но на каких условиях это возможно в существующих реалиях, не знаю. Думаю, приобрести эти квартиры получится гораздо дешевле, чем коммерческое жилье, — по приватизации или со льготами. Из основных критериев будет трудовой стаж. Вот у меня жена порядка десяти лет на одном месте, мы как раз подходим и, если такая возможность появится, ей обязательно воспользуемся.

Вступить в программу планируют и другие жители «Магистра». Вот что рассказал еще один квартирант:

— Думаю, большинство жителей арендных квартир воспринимают эту идею хорошо. Я бы тоже обязательно попробовал вступить в программу. Единственное — какие условия это будут? Если квартиры начнут продавать по коммерческим ценам, то приобрести жилье смогут единицы. В данном случае вариант один — льготы и рассрочка, ведь мы говорим про бюджетников. Зарплаты просто не позволят оплатить метры по рыночным ценам. Надеюсь, условия будут лояльными.

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