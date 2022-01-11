Мнение: Казахстан превращается в потемкинскую деревню имени Шойгу 1 11.01.2022, 12:19

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Сергей Шойгу

В РФ формируется крайне упрощенная картина казахстанской реальности.

В самый разгар «стабилизационного» вторжения сил ОДКБ в самую гущу «пылающей казахской территории» на авансцене российской политики снова на белом коне ездит министр обороны Сергей Шойгу. Пока еще он не готов к финальному броску на Кремль для «поддержания» замены слабеющего Путина, но пытается закрепить за собой статус «начальника Сибири». По мнению уроженца Тывы Казахстан тоже сибирская земля, и там у россиян есть полное право господствовать по своему усмотрению. Оттого концептуально сейчас даже вопрос не стоял вводить или не вводить войска ОДКБ, как ранее в Беларуси или Армении. Складывается ощущение, что формируемая в СМИ картина реальности в Казахстане как раз разыгрывается по четкому сценарию режиссеров ГРУ. Пока ленты новостей пестрят заголовками о десятках погибших в стычках казахских силовиков Москва рапортует о реализации «российского Оверлорда» в казахстанских степях, так сказать открыли азиатский фронт борьбы с агентами джихадистского заговора, инспирированного коварными силами Запада, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Но есть несостыковка: вместо реальных иностранных боевиков ИГИЛ, талибов или разрекламированных салафитов на улицах больших городов шатаются только группки мамбетов, завезенные из глухих аулов. С ними воевать не тоже самое, что с обученными в лагерях и прошедшими обкатку на полях сражений реальными головорезами. Стычки с такими персонажами вполне могут разрушить рекламный образ ОДКБ, и навредить героизации Шойгу, как основного стронгмена постсоветского пространства. Провальный эпизод с объявлением КНБ иностранным джихадистом известным кыргызстанского джазового исполнителя Викрана Разухунова, прибывшим на гастроли в Казахстан, подорвал легенду о наступлении орд бандформирований террористов. Вот так обнажилась еще и проблема: крайне низкий общий культурный уровень казахских силовиков и их российских кураторов.

Между тем в интервью каналу «Звезда» Шойгу четко отчеканил: «Сейчас развернута Информационная война, которая идет на всех фронтах… в частности, идет активная кампания по дискредитации миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане… проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права».

Ссылаясь на Шойгу становиться ясно, что операция ОДКБ важна для российских спецслужб, как информационная компания, большая потемкинская деревня имени Шойгу, реклама услуг по поддержанию авторитарных режимов в разных частях мира: от Венесуэлы до Казахстана. Уже ходят слухи, что реальным успехом будет пополнение рядов ОДКБ за счет Ирана или КНДР, укрепление «авторитарного интернационала».

На фоне масштабов Казахстана и наличия у страны почти 200 тысяч своих силовиков приезд горстки россиян сотоварищи не более чем капля в море, так сказать «для запаху». Очевидно, что вместе с официальными миротворцами на казахский рынок выходят и российские ЧВК, которые хотят остаться тут очень надолго. Ведь нефтегазовый гигант очень хороший и платежеспособный клиент, это вам не ЦАР.

Но россиянами манипулируют, укрепляют их в обманчивом самовеличиии. Формируется крайне упрощенная картина казахстанской реальности в которой как будто бы не существует казахстанского общества с его многочисленными и многомерными внутренними проблемами. Не последнюю роль среди которых занимает система плохого государственного управления, страдающая от засилья клановых структур, формировавшихся долгими десятилетиями. Многочисленные кадры погрома и упадка с центральных улиц Алма-Аты, отданных силовиками на откуп бесчинствующим толпам криминальных элементов, должны заслонить ключевой вопрос: перезагрузка и демократизация государственной системы. Это самое страшное для автократов, навязывающих своим народам средневековые царско-ханские порядки, и прославляющих своих и приезжих охранителей, без жалости стреляющих в народ.

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