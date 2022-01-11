Солдат-срочник получил три месяца гауптвахты за протесты в августе 2020 года

Солдат-срочник получил три месяца гауптвахты за протесты в августе 2020 года2
- 11.01.2022, 12:26
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Одним из доказательств вины стали фотографии из соцсетей.
В суде Заводского района Минска рассмотрели уголовное дело в отношении солдата-срочника, сообщает zerkalo.io.
Его обвинили в том, что 10 и 11 августа он принимал участие в протестах на проспекте Победителей в Минске, а именно «выходил на проезжую часть дороги, на законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить противоправные действия не реагировал».
«В результате было блокировано движение автомобилей, что привело среди прочего к сбою в работе общественного транспорта», — отметили в прокуратуре.
Одним из доказательств вины стали фотографии, которые парень разместил на своей странице в социальной сети.
Его признали виновным по ч.1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия) Уголовного кодекса Беларуси.
Суд назначил ему арест на три месяца с отбыванием на гауптвахте военной комендатуры.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.