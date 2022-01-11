«Yara прислала привет с грешной земли» 11.01.2022, 12:43

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Белорусскую власть вернули в ту реальность, где мосты падают прямо посреди города.

Телеграм-канала «Письма к дочери» прокомментировал решении норвежской компании с 1 апреля не покупать белорусские удобрения.

– Как раз с момента вступления в силу американских санкций, – обращает внимание автор телеграм-канала. – То есть, нельзя сказать, что компания это сделала из-за беспокойства о демократии и правах какого-нибудь человека.

Просто оказалось, что санкции США создают непреодолимые препятствия для дальнейших взаимовыгодных отношений. Вот как ты ни старайся, а покупать белорусский калий с обременением в виде американских санкций не выходит.

И получается, что с 1 апреля «Беларуськалий» не просто теряет покупателя, на которого приходилось от 10 до 15 процентов экспорта. Надо думать, у других покупателей возникнут такие же непреодолимые противоречия между желанием купить белорусский калий и возможностью его себе привезти.

Потому что с альтернативными маршрутами, которыми белорусские власти хвастались, дело, видимо не пошло. В том смысле, что маршруты оказались слишком виртуального свойства – рассказывать про них можно, а возить удобрения уже затруднительно.

Вот события в Казахстане вознесли белорусские власти во всякие там геополитические эмпиреи. По крайней мере, в их представлении о себе. А Yara, получается, прислала привет с грешной земли. Потому что новоприобретенное геополитическое величие не отменяет никаких старых проблем. А некоторые из этих проблем способно только усугубить.

Хотя нового величия, судя по всему, надолго тоже не хватит. Посреднические услуги белорусских властей оказались невостребованными в жесткой и местами даже оскорбительной форме. А миротворческой миссии, судя по всему, хватит еще примерно на неделю. По крайней мере президент Казахстана намекнул, что союзным миротворцам пора уже и честь знать и что казахстанского гостеприимства им надолго не хватит.

К тому же обнаружилось, что вопреки всем стараниям союзников, у Казахстана нет никаких планов поссориться с Западом. Стоило президенту Токаеву поговорить вчера с высоким представителем ЕС, как окончательно выяснилось, что западные кукловоды не имеют никакого отношения к событиям в Казахстане. Хотя, надо признать, что вопреки всем намекам из союзного телевизора, власти Казахстана и раньше сомневались в разрушительной роли Евросоюза или американского госдепартамента.

В общем, внутриполитический кризис в Казахстане сходит на нет, а на внешнеполитический кризис не настроены ни власти Казахстана, ни их западные партнеры. И это значит, что после всех геополитических маневров на высшем уровне, белорусским властям опять придется возвращаться в унылую реальность.

Ту, в которой мосты падают прямо посреди города.

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