Такой Северную Корею вы еще не видели 11.01.2022, 12:50

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Фотографии западного журналиста.

Десять лет назад в КНДР открылось бюро Associated Press — и западные фотографы смогли показать миру одну из самых закрытых стран. «Медуза» публикует снимки Дэвида Гуттенфельдера.

Участники празднования 99-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена в одном из парков Пхеньяна. 15 апреля 2011 года. День рождения основателя КНДР — Солнца нации — в Северной Корее является государственным праздником — Днем Солнца.

Северная Корея — одна из самых закрытых стран мира. Иностранцам трудно туда попасть и еще сложнее увидеть повседневную жизнь жителей страны, а не только парадный фасад КНДР, который стараются демонстрировать миру власти. Американский фотограф Дэвид Гуттенфельдер стал одним из первых западных журналистов, получивших возможность работать в Северной Корее.

В 2011 году Гуттенфельдер — обладатель нескольких наград World Press Photo и неоднократный номинант на Пулитцеровскую премию — впервые надолго приехал в КНДР помогать открывать в Пхеньяне бюро Associated Press. В последующие годы он посещал КНДР несколько десятков раз. «Никто ничего не знает о Северной Корее. Я чувствую, что передо мной открываются большие возможности и на мне лежит большая ответственность», — говорил Гуттенфельдер в одном из интервью.

Власти Северной Кореи, рассказывал фотограф, пристально следили за его передвижениями и контактами с местными жителями. Тем не менее, писал Гуттенфельдер, у него была уникальная возможность «приоткрыть окно в место, которое никто не видел» и показать повседневную жизнь КНДР и особую красоту этой страны.

Гуттенфельдер сделал часть фотографий в первый год пребывания в КНДР. В тот год, в частности, умер Ким Чен Ир и страну возглавил его сын Ким Чен Ын.

Пассажиры читают газету на одной из станций метро в Пхеньяне. 10 марта 2011 года. Власти Северной Кореи и 10 лет назад и сейчас пытаются жестко контролировать, какая информация о происходящем в стране выйдет за ее пределы и какие новости узнают жители самой КНДР. В Индексе свободы прессы за 2021 год Северная Корея занимает предпоследнее место.

Народный дворец учебы — национальная библиотека Северной Кореи. 9 марта 2011 года. В КНДР ограничен доступ в интернет, однако в стране все же произошла «компьютерная революция» и, как утверждают западные СМИ, даже были созданы «кибервойска».

Метро в Пхеньяне. 10 марта 2010 года. Долгое время туристов пускали лишь на несколько станций метро, построенного в 1970–1980-е годы. Ограничения для иностранцев на посещение метрополитена были сняты лишь в 2014 году.

В Северной Корее живут около 25 миллионов человек (данные на 2015 год, более свежей статистики нет). Свыше 10% населения страны сосредоточено в столице — Пхеньяне. 12 апреля 2011 года

Рабочие несут двери в поселке Мангёндэ, расположенном в 12 километрах от Пхеньяна. 13 апреля 2011 года

Троллейбус в Пхеньяне. 15 апреля 2011 года. По условиям эмбарго, введенного в отношении КНДР из-за ее ядерной программы, в страну, помимо прочего, были запрещены поставки общественного транспорта. Власти КНДР отчитывались о запуске собственного производства трамваев и троллейбусов.

Переход через железнодорожный мост в окрестностях Пхеньяна. 19 апреля 2011 года

Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне. 15 апреля 2011 года. До 1994 года Кымсусанский дворец Солнца был официальной резиденцией Ким Ир Сена. После смерти основателя КНДР был превращен в его мавзолей. С декабря 2011 года в Кымсусанском дворце Солнца покоится и сын Ким Ир Сена — Ким Чен Ир, возглавлявший страну после смерти отца.

Повозка с хворостом в пригороде Кэсона, города на юге КНДР. 17 апреля 2011 года. Международные организации неоднократно сообщали о нехватке продуктов питания в Северной Корее вплоть до голода. Причинами называли погодные условия, ошибки агротехники, а также сложности с поставками гуманитарной помощи. Дэвид Гуттенфельдер, отвечая на вопросы читателей The New York Times, говорил, что видел признаки недоедания у жителей страны.

Дрезина возле портового города Нампхо. 21 апреля 2011 года. В КНДР разветвленная внутренняя сеть железных дорог, а лидеры страны даже предпочитают для зарубежных визитов личные поезда. Так, например, Ким Чен Ир трижды приезжал в Россию на собственном поезде. Ким Чен Ын, сменивший отца на посту лидера Северной Кореи, продолжил и эту традицию.

Портрет Ким Ир Сена в полях возле города Хвасон. 6 октября 2011 года. Солнце нации, Великий вождь, Вечный президент — лишь часть титулов Ким Ир Сена, основателя КНДР и правящей в Северной Корее династии. Схожие почести воздают в стране его сыну Ким Чен Иру и внуку — Ким Чен Ыну, находящемуся у власти с конца 2011 года.

Уборка урожая в окрестностях Вонсана. 8 октября 2011 года. В 1995–1999 годах КНДР пережила голод и экономический кризис. По данным из неофициальных источников, погибли до трех миллионов человек. Власти КНДР называют этот период «Трудным походом», признают факт голода, но утверждают, что его причиной стали санкции в отношении Северной Кореи.

Житель КНДР поет в караоке на курорте Кымгансан. 7 октября 2011 года. Туристический регион Кымгансан, расположенный у одноименных гор, также известных как Алмазные горы, был создан в 2002 году. Курорт строили при поддержке Южной Кореи, предполагалось, что туристы из этой страны будут его основными посетителями. В 2008 году на курорте погибла туристка из Южной Кореи, ее застрелили северокорейские военные, объявив, что она вошла в запретную зону и игнорировала приказы. В 2010 году КНДР конфисковала принадлежащую южнокорейским компаниям недвижимость на этом курорте. В итоге туристы из Южной Кореи перестали приезжать в Кымгансан.

Ресторан на берегу озера Сиджунг. 8 октября 2011 года. Туризм в КНДР в основном внутренний, хотя власти в допандемийный период пытались привлекать в страну и туристов из-за рубежа. В стране есть горные, бальнеологические и пляжные курорты, например, на озере Сиджунг, где также расположена грязелечебница.

Универмаг № 1 в Пхеньяне. 9 октября 2011 года. Ким Чен Ын после прихода к власти в конце 2011 года провел реформы, направленные на рост потребления и оживление экономики. Эксперты отмечали, что за несколько лет изменился даже внешний вид как жителей страны, так и ее столицы.

Универмаг № 1 в Пхеньяне. 9 октября 2011 года

В 2010 году Северная Корея впервые с 1966 года приняла участие в чемпионате мира по футболу и заняла последнее место в группе. На следующих двух чемпионатах сборная КНДР не прошла отбор. На фото — зрители матча КНДР — Узбекистан, который проходил в Пхеньяне 11 октября 2011 года. Северная Корея проиграла со счетом 0:1.

Гостиница «Рюген» в Пхеньяне. 24 октября 2011 года. Здание в 105 этажей — самое высокое в КНДР. По состоянию на начало 2022 года гостиница так и не начала работать.

Молодежный парк Кэсон в Пхеньяне. 26 октября 2011 года. Парк, в котором 10 аттракционов, был открыт в 1984 году и обновлен в 2010 году. После реновации парк посещал Ким Чен Ир.

Парковка в Пхеньяне. 9 декабря 2011 года. В Северной Корее производят не только автобусы, троллейбусы, трамваи и грузовики, но также в 2002 году открыли завод «Пхёнхва Моторс» (с южнокорейским участием), на котором делают легковые автомобили. Данных о том, сколько в стране производится автомобилей и сколько находится в эксплуатации, в открытом доступе нет.

В декабре 2011 года умер Ким Чен Ир, возглавлявший КНДР 17 лет. Спустя два месяца, в феврале 2012 года, в КНДР с размахом отметили 70-летие со дня его рождения. К торжествам, в частности, приурочили книжную ярмарку в Пхеньяне. 14 февраля 2012 года

Памятник Ким Чен Иру и Ким Ир Сену в Пхеньяне. 14 февраля 2012 года. Монумент был представлен в рамках торжеств по поводу 70-летия Ким Чен Ира.

Площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. 16 января 2012 года. Площадь, способная вместить до 100 тысяч человек, используется для военных парадов и прочих важных в жизни КНДР мероприятий. В декабре 2011 года после смерти Ким Чен Ира на ней проходили траурный митинг и поминальный парад, за которым с трибуны наблюдал новый лидер КНДР Ким Чен Ын. Общенациональный траур по Ким Чен Иру продолжался 11 дней.

16 февраля 2012 года Ким Чен Ын вновь принимал парад в честь Ким Ир Сена. На этот раз на площади у Кымсусанского мемориального дворца Солнца, где в мавзолее покоятся его отец и дед. Парад был частью мероприятий в честь 70-летия Ким Ир Сена.

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