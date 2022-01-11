Насколько в 2022-м ухудшатся дела в белорусской экономике? 11.01.2022, 12:57

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Станислав Богданкевич

Все будет зависеть от нескольких обстоятельств.

Несмотря на прогнозы правительства, роста точно не будет, считают экономисты.

Ожидается, что вопреки всем прогнозам белорусская экономика по итогам 2021 года вырастет примерно на 2%. Но что будет в наступившем году? Предсказания противоречивые: эксперты Всемирного банка прогнозируют падение белорусского ВВП на 2,8%, а правительство – рост на 2,9%.

Что будет в 2022 году с белорусской экономикой, курсом рубля, инфляцией и зарплатами?

«Санкции, по сути, только начнут действовать»

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич в комментарии UDF отметил, что не может согласиться ни с прогнозом Всемирного банка, ни с прогнозом правительства.

«Потому что все будет зависеть от нескольких обстоятельств. Например, от политической ситуации в Беларуси, которая ограничивает приток инвестиций в страну, и от западных санкций, которые объявлены, но пока еще не внедрены. Они, по сути, только начнут действовать в 2022 году, когда истекают предыдущие контракты. Из-за санкций падение экономики может быть больше чем на 2,8% – и на 5%, и еще больше», – считает Богданкевич.

С 1 апреля норвежская компания Yara собирается прекратить закупку калийных удобрений в Беларуси. Неизвестно, как будут действовать другие страны.

«Непонятна позиция Литвы, которая объявила от отказе от транзита калийных удобрений, но аванс на новый период от белорусской стороны взяла», – привел пример Богданкевич.

В прошлом году существенно вырос экспорт белорусской продукции, это явления даже назвали «экспортным чудом» – удастся ли его сохранить в 2022 году?

«Думаю, нет. В прошлом году была благоприятная конъюнктура и у Беларуси были переполнены склады с готовой продукцией. Их разгрузили, и теперь экспорт будет снижаться до уровня объемов производства», – сказал Богданкевич.

Что будет с курсом белорусского рубля, который в прошлом году демонстрировал стабильность?

«Если политика Нацбанка не поменяется, и он не допустит роста денежной массы в стране, то рыночное колебание, основанное на спросе и предложении, сохранится. Мы сегодня видим падение российской валюты, а курс белорусского рубля на нее ориентирован, поэтому стоит ожидать некоторой девальвации – но не обвала», – полагает Богданкевич.

Средняя зарплата в Беларуси в конце года составляла около 580 долларов. Что с ней может происходить в наступившем году?

«По крайней мере, не стоит ожидать роста, а определенное снижение может быть из-за общей ситуации в экономике. По части инфляции можно прогнозировать, что в запланированных правительством пределах в 6% она не удержится, а будет как минимум в два раза выше, а то и больше. На некоторые продовольственные товары цены в прошлом году выросли на 25% и продолжают расти», – отметил Богданкевич.

Его резюме:

«О показателях ВВП в 2022 году трудно гадать в виде нерешенности политических и экономических вопросов в Беларуси, связанных с народным восстанием и санкциями. Точно можно прогнозировать только то, что застой в экономике продолжится и роста не будет, а вот насколько именно упадет ВВП – сказать сложно».

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