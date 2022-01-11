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В Молодечно таксист вытянул за ноги из машины сотрудницу налоговой

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  • 11.01.2022, 13:03
  • 25,172
В Молодечно таксист вытянул за ноги из машины сотрудницу налоговой

Женщина проводила контрольные мероприятия.

В Молодечно таксист-нелегал выкинул из машины сотрудницу налоговой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудница налоговой инспекции проводила контрольные мероприятия по выявлению нелегально работающих водителей такси. Заказ женщина оформила через мобильное приложение — к ней приехал Kia Rio, ничем не напоминающий такси. По приезде к пункту назначения водитель взял оплату наличными, а чек пассажирке не выдал.

Объяснив цель поездки и предъявив служебное удостоверение, налоговый инспектор попросила нелегального перевозчика пройти для разбирательства в здание госоргана. Водитель ее требования проигнорировал и начал движение. На ближайшей автобусной остановке он остановился, схватил женщину за ноги и вытащил ее из машины. После этого мужчина скрылся.

Сотрудники милиции установили личность таксиста — им оказался 45-летний житель Молодечно. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело ч.1 ст. 366 УК Беларуси (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на семь лет.

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