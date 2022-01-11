Долгий гамбит 1 11.01.2022, 13:04

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Фото: Reuters

Американо-российские переговоры в Женеве результатов не принесли.

Затянувшиеся на восемь часов американо-российские переговоры в Женеве закончились безрезультатно. Однако из заявлений их участников, сделанных после завершения дискуссий, американские комментаторы делают вывод о том, что Соединенными Штатами было отвергнуто главное из списка требований России – гарантии невступления Украины в НАТО, сообщает svoboda.org.

"Мы не позволим никому прихлопнуть политику открытых дверей НАТО", – заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию. Она предупредила, что США не останутся в стороне, если Россия попытается изменить границы в Европе силой. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, находившийся во главе российской делегации, назвал гарантии нерасширения НАТО на восток "абсолютным императивом", но подчеркнул, что у России нет планов "напасть на Украину". Рябков, однако, призвал США к "максимальной ответственности", так как, по его мнению, "риски усиления конфронтации недооценивать нельзя", а главные вопросы остаются "подвешенными".

Переговоры в Женеве были созваны по настоянию Кремля для обсуждения того, что Москва называет угрозой своей безопасности со стороны НАТО. США пошли на них на фоне концентрации российских войск на российско-украинской границе и предупреждений западных экспертов о вероятности вторжения России в Украину. В декабре Россия предъявила США список требований, цель которых – ограничить активность НАТО на восточном фланге и не допустить вступления в Североатлантический союз стран, граничащих с Россией. Москва настаивала на безотлагательном ответе на свои требования.

Многие американские комментаторы, однако, назвали их ультиматумом и призвали администрацию Байдена отвергнуть попытку диктата, предпринятую Кремлем. Согласие Белого дома вступить в дискуссии с Москвой, причем один на один, без участия союзников по НАТО или Украины, объяснялось желанием еще раз попытаться урезонить Кремль и внушить российскому руководству мысль о неприемлемо высокой цене, которую ему придется заплатить за возможное вторжение в Украину. Вопрос состоял в том, сколь решительно настроена администрация Байдена, сможет ли она убедить Кремль воспринимать эти предостережения всерьёз.

Более резкими, чем ожидалось, называет заявления Уэнди Шерман американский специалист по России, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Пол Грегори:

– Особо обращают на себя внимание слова Шерман о том, что США "не будут принимать решений, касающихся Украины без участия Украины, решений о Европе без участия Европы или о НАТО без участия НАТО". Известно, что украинцы испытывают большую тревогу относительно возможности, образно говоря, Мюнхенского соглашения с Россией, жертвой которого станет Украина. Можно предположить, что это заявление успокоит Украину и Европу. Вместе с тем, я не думаю, что стоит питать надежды на достижение соглашений с Москвой. Если администрации Байдена хочется вести переговоры с Россией в надежде предотвратить возможное российское нападение на Украину, путь она их ведет, но я уверен, что любое соглашение с Владимиром Путиным будет им нарушено при первой удобной возможности. Этот кризис невозможно, на мой взгляд, разрешить посредством переговоров. Давайте представим, что с участием США будет достигнуто соглашение, в рамках которого Украина согласится с нейтральным статусом в обмен на отвод российских войск и возвращение территорий на востоке страны под контроль Киева. Каковы шансы на выполнение Москвой такой договоренности? Нулевые, на мой взгляд. Иными словами, пока Путин остается у власти, мы не можем верить в то, что соглашения будут выполняться Россией.

Пол Грегори скептически относится к уверениям главы российской делегации Сергея Рябкова об отсутствии у России планов нападения на Украину:

– Россия предприняла немалые усилия, чтобы сосредоточить на границе с Украиной около ста тысяч военнослужащих и значительное количество боевой техники. Я лично думал, что Кремль блефует. Но, потратив столько усилий и средств, Путин вряд ли с легкостью откажется от силового варианта действий.

От этих дискуссий в Женеве ничего не стоило ожидать, поскольку это лишь начало переговорного процесса, говорит Эрик Ширяев, политолог из университета имени Джорджа Мэйсона:

– Стороны не просто остались на своих позициях, они и не собирались их изменять. Ведь данные переговоры – это долгий гамбит и поэтому ожидать каких-то резких поворотов в ближайшие недели и даже месяцы не приходится, тем более, в первый день переговоров. По большому счету, никаких серьезных изменений в отношениях США и России ожидать не приходится, если не будет изменений позиции правительства в Москве.

Поэтому единственное, чего можно ожидать сегодня, – это обмена гарантиями неэскалации напряженности в отношениях. Можно предположить, что США и Россия, скажем, найдут общий язык на основе существующих договоренностей не наращивать вооружения до угрожающих размеров и не допускать эскалации в районах, где страны НАТО граничат с Россией, – говорит Эрик Ширяев.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США о гарантиях безопасности. Согласно российским требованиям, США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширение на восток.

Представители России и США продолжат встречи 12 января на заседании Совета Россия – НАТО в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

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