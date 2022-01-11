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В Житковичском районе на производстве погиб 18-летний животновод

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  • 11.01.2022, 13:05
  • 9,124
В Житковичском районе на производстве погиб 18-летний животновод
иллюстрационное фото

Молодой специалист присел на ящик около системы двойных штор.

Еще одна смерть на производстве произошла в Беларуси. На этот раз в Житковичском районе на работе погиб 18-летний животновод, сообщает телеграм-канал БОР.

8 января на территории молочно-товарного комплекса ОАО «Дяковичи» молодой специалист присел покурить на ящик около системы двойных штор. Минут через 10 главный зоотехник включила двигатель этой системы, чтобы стало светлее. Шторы стали подниматься и захватили капюшон куртки молодого человека. Проходящая мимо зоотехник-селекционер попыталась его вытащить из системы, но ей это не удалось. Затем она побежала к пульту управления, и двигатель выключили. Однако животновода спасти не удалось.

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