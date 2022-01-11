Пьяный депутат-единоросс зашел в ресторан с пистолетом, а потом вступил в конфликт с полицией 2 11.01.2022, 13:08

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Сотрудникам МВД он заявил, что «их посадят, а ему ничего не будет».

Сотрудникам МВД он заявил, что «их посадят, а ему ничего не будет».

В Ростове депутат городской думы города Шахты, член «Единой России» Вадим Литвинов пришел в ресторан с пистолетом, а после вызова полиции попытался скрыться на машине, сообщает theins.ru. Инцидент произошел еще в декабре, но личность этого человека СМИ раскрыли только сейчас. Об этом, в частности, пишет 161.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, а также издание «Блокнот Ростов».

По данным пресс-службы УМВД по Ростовской области, 18 декабря в один из местных ресторанов попытался войти мужчина с травматическим пистолетом. В результате у него начался конфликт с охраной, которая не хотела его пропускать. Источники издания рассказали, что беспорядки в ресторане «Магадан» устроил 46-летний депутат Литвинов. Информацию подтверждают и источники Znak.com.

По словам собеседника «Блокнота Ростов», Литвинов угрожал персоналу заведения пистолетом, а после вызова полиции попытался скрыться с места событий на внедорожнике Range Rover. Полицейские остановили депутата, в салоне его машины нашли пистолет и ружье «Сайга». Источники также заявляют, что Литвинов был пьян.

Источник 161.ru рассказал, что Литвинов стал кричать полицейским, что их «посадят», а ему «ничего не будет». В Telegram-канале «Че по Ростову?» опубликовано видео, на котором Литвинов стоит возле машины в окружении сотрудников полиции и ДПС. По данным канала, депутату удалось «замять» инцидент и наказания он не понес.

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