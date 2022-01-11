Протесты в Казахстане: главным проигравшим стал клан Назарбаевых 1 11.01.2022, 13:13

6,284

Силовикопад в стране будет набирать обороты.

Казахстанский кейс подходит к концу и можно подвести некоторые итоги. Токаеву удалось-таки принять тяжелое, но правильное решение - попросить «миротворцев» ОДКБ по-быстрому покинуть территорию страны, чтобы избавить их статуса оккупанта. Фактически «миротворческий» контингент использовался для того, чтобы дисциплинировать местных силовиков, которые по разным причинам оказались недостаточно лояльными, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Силовикопад будет набирать обороты, так как Токаеву нужно перестроить силовой блок «под себя» и новую систему управления Казахстаном, контуры которой еще не обозначены, но построение копии автократии Назарбаева, похоже, все же исключается.

Решение попросить миссию ОДКБ свернуться и выехать - сильный шаг, который на фоне фееричных заявлений о десятках тысяч террористов и воровстве трупов из морга, может поправить имидж Токаева.

Показательно, что миссия ОДКБ - фактически российская - продемонстрировала несколько моментов, которые в Минске пока не проанализировали.

1. ОДКБ (Россия) в ситуации двоевластия поддержала того, кто, по ее мнению, является главой государства. И это оказался не елбасы. Стоит задуматься, что делать с всебелорусским собранием. В ситуации очередного кризиса союзники придут на помощь не руководителю странного органа. Переход на эту позицию пошатнет и без того не монолитные ряды силовиков хунты.

2. ОДКБ (Россия) в Казахстане обеспечивала решение исключительно своих вопросов - охрана урановых рудников, усиление на Байконуре, защита портовой инфраструктуры. Белорусским «коллегам» выделили старый аэродром и казино. Не доверяют союзникам. А сами союзники не были в состоянии долететь до Казахстана. Необходимого количества военно-транспортной авиации почему-то не нашлось. Есть над чем задуматься.

«Счет» Казахстану за «миротворчество» выставить будет в этой ситуации трудно. Постановочный досмотр машины полиции и бой с тенями на камеру того не стоят. Вряд ли казахстанская нефть попадет на белорусские НПЗ.

Внешнеполитическая составляющая также очень интересная. Наличие в Казахстане интересов многих игроков (западные инвестиции, китайский транзит, турецкий фактор) не позволяют говорить о том, что Казахстан - зона исключительного влияния России. Да, внешние игроки реагировали на события медленнее, чем автократы-авантюристы (хотя бы потому что они действительно не причем, что признается уже и властями, но не «ГеббельсТВ» белорусской хунты).

Но в сухом остатке , кроме отработки логистики и нескольких внеочередных саммитов ОДКБ, которые заставили вспомнить об этой организации, ничего не изменилось. Завершение внешнеполитического кризиса вокруг Казахстана совпало с американо-российским саммитом по безопасности, который завершился фиксацией отказа признавать сферы влияния. И вывод контингента ОДКБ из Казахстана хорошее тому подтверждение. Очень сложно возродить Советский Союз да еще и на штыках.

Внутренний протест проходил стихийно без лидерства и единых требований - в ключевой момент оказалось, что не с кем вести переговоры. Представители оппозиции в эмиграции не смогли перехватить лидерство процессом. Для дискредитации протестов использовалась одна и та же методичка - уголовники, мародеры и «мифическое внешнее влияние» (от последнего пришлось постепенно отказаться).

Главным бенефициаром внутреннего протеста пока стал Токаев, главным пострадавшим - клан Назарбаевых, о начале раскулачивания которого, объявлено официально. Станет ли лучше народу или вызреет новый протест, станет ясно уже в ближайшее время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».