«Леха — наш парень»: болельщик с БЧБ флагом рассказал, как получил майку с автографом Протаса 11.01.2022, 13:33

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Земляк хоккеиста из Витебска хотел сделать подарок сыну.

На матче НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон», который прошел в ночь на прошлое воскресенье по белорусскому времени, на трибунах оказались болельщики с БЧБ-флагом и плакатом. Как выяснилось, у ребят не было никаких проблем с проходом на игру в Сент-Поле, где и базируется «Миннесота». Они хотели не только привлечь внимание к себе и своему проекту, но и поддержать белорусского нападающего «Вашингтона» Алексея Протаса. Обо всем этом для блога «Отражение» рассказал инициатор акции Максим Володько.

— Люблю хоккей, — говорит Максим. — Раньше были с друзьями season ticket holders (обладатели абонемента на сезон — Прим.Zerkalo.io). Ходили на «Миннесоту» каждую неделю-две. Но после начала пандемии уже стало не до этого. Плюс у меня трое детей — времени очень мало. Поэтому сейчас посещаем какие-то отдельные матчи.

Посмотреть на «Вашингтон» Володько решил с друзьями во многом из-за белоруса Алексея Протаса.

— Как и я, Протас из Витебска. Вот и хотелось поддержать земляка. К тому же, «Вашингтон» — крутая команда. Наша «Миннесота», правда, выиграла по буллитам — 3:2. Протас отдал пару классных передач, хотя играл мало. Хороший был матч, нормально так покричали, — улыбается Максим.

По словам Володько, он хотел сделать сыну подарок от земляка — майку с автографом Алексея.

— Сын только учится кататься на коньках. Пока не играет, но ему нравится ходить со мной на матчи. На раскатке Протас все подписал и отдал через стекло. У нас были места на десятом ряду, но спустились ниже. Я стоял с майкой у ограждения, а ребята с флагом и плакатом чуть выше, чтобы Алексей заметил. Перекинул ему маркер и майку, а потом стал снимать видео.

Максим утверждает, что другой возможности взаимодействовать с хоккеистами сейчас нет.

— Раньше можно было «поймать» игроков в отеле перед матчем, если они в хорошем настроении. Но из-за коронавируса теперь жесткие ограничения. Нельзя там давать автографы.

Володько говорит, что не был уверен в успехе акции.

— Конечно, слышал, что хоккеисты не высказывались о событиях в стране, и их за это хейтят. Не были уверены, подъедет ли Протас к нам, увидев БЧБ-флаг. Но, как оказалось, Леха — наш парень. Хотя, кто знает, может, его уже не позовут в сборную. Или, наоборот, он решил сам «завязать» с игрой за национальную команду, — иронизирует Максим.

По словам белоруса, он знал о «покаянном» (или все же поздравительном?) видео, которое хоккеисты записали в адрес Лукашенко после провала в олимпийской квалификации.

— Возможно, после того видео Протас и понял, что лучше играть только за «Вашингтон». Если серьезно, то не осуждаю хоккеистов, особенно молодых. Их просто «опустили» — построили и сказали сделать унылое лицо.

Максим говорит, что БЧБ было легко пронести на трибуны.

— В этом плане здесь все лояльно. Разве что на досмотре нас попросили перевести надпись на плакате, что значит «чакаем у госьцi». «ГосьЦі» — наш проект. Будем собирать талантливых белорусов, которые живут за рубежом и снимать с ними видео-интервью. Бизнесмены, артисты, спортсмены, художники. Цель в том, чтобы показать: белорусы — крутая нация. Мы можем нормально жить. Будем готовить наши традиционные блюда, говорить о жизни и ходить в мобильную баню «Чыстыя капыты». Надеемся, Протас к нам тоже заглянет.

Уроженец Витебска Володько перебрался за океан почти 20 лет назад.

— Понял, что в Беларуси мне ловить нечего. В США я с 2002 года. В Миннесоту приехал к друзьям, здесь окончил университет. А с 2010 года начал с партнером бизнес — продаем поддержанные автомобили.

Максим думает, что в Беларусь он не вернется, даже если сменится власть.

— Последний раз был на родине в 2018-м, когда проходил чемпионат мира по футболу в России. Получилось заглянуть и в Витебск. Но вообще, вся моя жизнь здесь: дети, дом, бизнес. После выборов несколько семей тоже переехали в Миннесоту. Например, ребята из Ляховичей добирались через Мексику. Остальные здесь уже дольше.

При этом Володько уверяет, что не забывает о корнях.

— Ну, если бы чувствовал себя американцем, то ходил бы со звездно-полосатым флагом, а не с БЧБ. После выборов диаспора каждую неделю устраивала акции: собирались на мосту в Миннеаполисе (крупнейший город штата Миннесота — Прим.Zerkalo.io), проводили автопробег, который я помог организовать. На первой акции было больше 100 человек в поддержку новой Беларуси. Я еще первый раз в жизни говорил на белорусском. Весной прошлого года все затихло, но сейчас хотим снова напомнить, чтобы люди не забывали о солидарности.

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