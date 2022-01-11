Польские солдаты перехватили контрабандный беспилотник на границе с Беларусью 11.01.2022, 13:44

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Какие еще неординарные способы используют контрабандисты?

Польская 18-я механизированная дивизия сообщила в своем Facebook, что в ночь с 9 на 10 января ее солдаты захватили беспилотник недалеко от Янова-Подляского, который, вероятно, использовался для контрабанды. Его передали пограничникам, пишет belsat.eu.

Захваченный летательный аппарат представляет собой небольшой высокоплан с двумя электродвигателями, которые приводят в движение деревянные пропеллеры. На фотографиях видно, что он в основном сделан из полистирола.

Это одна из многих подобных находок на европейских границах с Беларусью. Пограничники уже останавливали здесь дроны-квадрокоптеры, беспилотник-железнодорожник, а недавно еще и искусственную льдину. Эти устройства используются для контрабанды сигарет.

Известны также случаи перемещения сигаретных блоков через границу с помощью понтонов, амфибий, механизированных вешалок и даже водолазами.

Военнослужащие 18-й механизированной дивизии поддерживают пограничников при охране границы с Беларусью в связи с продолжающимся с конца мая миграционным кризисом.

В прошлом году пограничная служба зафиксировала почти 40 000 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. В декабре их было 1,7 тыс., еще 8,9 тыс. в ноябре, 17,5 тыс. – в октябре, 7,7 тыс. – в сентябре, 3,5 тыс. – в августе.

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