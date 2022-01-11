Против кого лукашенковские каратели будут воевать в Казахстане? 1 11.01.2022, 13:49

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иллюстрационное фото

Народ Казахстана исторически разделен на три жуза.

Лукашенковские оккупаеты полетели в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева. Поскольку в разных казахских городах после разгона протестов начались беспорядки и даже уличные бои. Токаев рассказывает о 20 тысячах террористов, которых он приказал убивать на месте, сообщает «Белсат».

«Правоохранительным органам и армии мною приказано открывать огонь на поражение без предупреждения. Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их надо уничтожать», – обратился Токаев к нации.

Убитых и раненых все больше, тысячи казахских протестующих арестованы, им грозит пожизненная тюрьма. Токаев ввел повсюду чрезвычайное положение, заменил все руководство силовых структур – ибо раньше военные и полиция не хотели стрелять в людей. И пригласил помощь из-за рубежа. Состоялась крупнейшая в XXI веке российская воздушная операция.

«Созданная Минобороны России воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 целыми днями перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», – заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По официальным данным, россияне привезли в Казахстан в общей сложности 2,5 тысячи военнослужащих – в том числе из Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Беларуси. Командовать ими будет российский генерал-полковник Андрей Сердюков, занимавшийся аннексией Крыма и войной в Сирии.

Токаев лично поблагодарил Путина и Лукашенко за военную помощь.

Если смотреть только на сообщения СМИ, особенно казахстанских государственных, то в Казахстане якобы всегда все было тихо-спокойно, Назарбаев руководил – и никто якобы не сопротивлялся, не протестовал. А сейчас мы имеем практически революцию. Что это значит, почему так происходит?

Народ Казахстана в большинстве разделен на три жуза – исторические родоплеменные объединения казахов-кочевников, что отличаются и этнически, и общими интересами. Каждый жуз в свою очередь делится на племена или кланы, а кланы – на роды. Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев принадлежат к старшему жузу, хотя и к разным кланам. Обычно кланы соревнуются, но в казахской политике бывают исключения.

Дипломат Токаев, пусть и из другого клана, но всегда был человеком Нурсултана Назарбаева. В 2001-м, когда оппозиция объединилась в движение «Демократический выбор Казахстана», именно премьер-министр Токаев помог президенту начать массовые репрессии против оппонентов.

Выпускник Московского института международных отношений, Токаев всегда был более пророссийским, чем Назарбаев.

«Происходящее в Казахстане сильно отличается от событий на границе с Украиной. Но новейшая история дала нам такой урок: если русские уже в вашем доме, порой очень трудно заставить их оттуда пойти», – подчеркнул госсекретарь США.

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