Белорусские власти зарабатывают на контрабанде украинской моркови в Россию 2 11.01.2022, 14:12

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Пик поставок был зафиксирован в апреле-июле, когда наблюдался рекордный рост цен на корнеплод.

Беларусь импортировала рекордное количество моркови за первые 8 месяцев прошлого года, сообщает thinktanks.by.

"В целом в страну было ввезено 9,2 тыс. тонн корнеплода, что в 4,7 раза больше, чем в тот же период 2020 года. При этом Беларусь оставалась нетто-экспортером моркови, т.к. экспорт существенно превышал импорт", - такие данные приводят аналитики EastFruit.

Основным поставщиком моркови в Беларуси стала Украина, на которую приходилось порядка 85% всех поставок моркови в январе-августе 2021 года.

Пик поставок был зафиксирован в апреле-июле, когда наблюдался рекордный рост цен на морковь в России, куда Украина не может поставлять морковь напрямую. Это позволяет предположить, что конечным пунктом назначения продукции был российский рынок.

Ситуация на рынке изменилась, когда начался массовый сбор нового урожая. Цены на морковь в Беларуси в этот период были выше, чем в России. Поэтому эксперты не исключают, что в этот период Беларусь импортировала для внутреннего рынка.

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