Мостопад: каждый третий мост в Беларуси не соответствует нормативным требованиям. 11.01.2022, 14:41

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Наиболее полная антология происшествий с борисовскими мостами за последние три года.

На фоне охватившего страну в последние годы мостопада (не путать со звездопадом, камнепадом и ленинопадом) EX-PRESS.BY вспомнил обо всех известных аварийных ситуациях с мостами в Борисовском районе. Дело в том, что наш город и регион не единожды упоминались в средствах массовой информации в связи с этой проблемой, и если бы был такой республиканский рейтинг, то, несомненно, мы бы заняли в нем одно из лидирующих мест.

Начнем в хронологическом порядке.

1. Пешеходный мост через Березину

22 декабря 2018 года в Борисове на пешеходном мосту появились заграждения с предупреждающими табличками: «Проход запрещен. Мост находится в аварийном состоянии». Достичь аварийного состояния мост успел за 16 лет эксплуатации, так как был возведен в 1992 году.

Заместитель директора по коммунальным вопросам УП «Жилье» Петр Чижов признал мост аварийным: «Проблема невелика, но может быть фатальной». Тем не менее, борисовчане продолжали ходить по нему еще несколько месяцев.

Как сообщалось на официальном уровне, «видимые неполадки в конструкции моста устранили быстро, но их оказалось больше. И теперь речь идет о капитальном ремонте». Специалисты, прежде чем дать зеленый свет для пешеходов, указали и на другие проблемы: металлический каркас хоть и прочный, но от коррозии не защищен, плюс бетонные опоры дали трещины у основания. Спустя некоторое время мост открыли.

2. Автомобильный мост на дороге Борисов — Березино

19 мая 2021 года ГАИ Минской области сообщило: около 15:00 часов на 21 км автодороги Р67 (Борисов — Березино — Бобруйск) возле деревни Семеньковичи Борисовского района обрушился мост через реку Рова. Со слов очевидцев, мост не выдержал нагрузки от проезжающего по нему многотонного грузовика. Люди не пострадали.

Для движения автотранспорта был организован объездной путь. Через две недели на месте рухнувшей переправы возвели временный мост, параллельно велись работы по восстановлению стационарной конструкции.

Капитальный ремонт моста завершился в начале зимы 2021 года. 2 декабря движение автотранспорта было уже открыто.

3. Путепровод в Печах

Буквально через месяц после обрушения моста на дороге Борисов — Березино случилась аварийная ситуация на печинском путепроводе, ведущем через железную дорогу в бывший военный городок. Путепровод имеет стратегическое значение, так как время от времени по нему из мест дислоцирования на ближайший полигон перегоняется тяжелая военная техника.

Вечером 18 июня 2021 год на нем появилась трещина. На место выехали специалисты из МЧС и других служб для оценки технического состояния переправы. Через несколько часов движение автотранспорта по путепроводу было перекрыто.

Официально было объявлено, что путепровод в Печах деформировался из-за аномальной жары: поднялась плита примыкания мостового переезда с дорогой, образовалась трещина. Ремонтные работы на месте аварии проводились ровно один месяц. 19 июля движение автотранспорта через путепровод возобновилось.

4. Мост у деревни Большая Тростяница

Еще один мост в Борисовском районе, находившийся в аварийном состоянии, расположен возле деревни Большая Тростяница. Летом 2021 года ее жители прислали фотографии, показывающие состояние бетонной переправы. На фото было видно, что на мосту ведутся ремонтные работы. По словам местных обитателей, такая ситуация длилась уже почти год и конца ремонту не было видно. Что и понятно: этот мост стратегического значения не имеет.

Сложившаяся ситуация с мостами наглядно демонстрирует необходимость их постоянного мониторинга и поддержания в технически исправном состоянии. Естественно, это требует достаточно больших материальных и иных издержек.

Но в отличие от минувших лет, когда деньги на ремонт мостов в Беларуси выделялась, например, по линии Европейского банка реконструкции и развития, в настоящее время рассчитывать на помощь этого и некоторых других международных финансовых институтов не приходится.

В конце — немного фактов, взятых из Государственной программы «Дороги Беларуси» на 2021–2025 годы.

В составе сети автомобильных дорог общего пользования в Беларуси имеется 5298 мостов и путепроводов. 2273 мостовых сооружения находится на республиканских автомобильных дорогах, 3025 – на местных автомобильных дорогах.

Из 2273 мостовых сооружений на республиканских автомобильных дорогах не соответствуют нормативным требованиям грузоподъемности и (или) габариту 551 сооружение (24,2 процента). Из 3025 мостов на местных автомобильных дорогах не соответствуют нормативным требованиям 1102 (36,4 процента).

Всего не соответствует нормативным требованиям 1653 мостовых сооружения или 31,2%, то есть, практически каждый третий.

Вероятно, наша «антология» получилась не такой уж и полной. Но в этом нет нашей вины. Просто помните о приведенных цифрах каждый раз, когда во время езды либо пешком пересекаете очередной мост или путепровод.

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