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В Казахстане задержан популярный боец ММА Куат Хамитов

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  • 11.01.2022, 14:43
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В Казахстане задержан популярный боец ММА Куат Хамитов
Куат Хамитов

Ранее он публично поддержал протесты.

33-летний популярный боец ММА Куат Хамитов был задержан ОМОНом. Об этом сообщила его сестра:

«Помогите пожалуйста. Только что из дома забрали братишку спортсмена Куата Хамитова. 10 омоновцев избили, связали руки и ноги».

Ранее Куат высказал свое недовольство по поводу происходящего в Казахстане, пишет by.tribuna.com.

«Я всегда с народом! Скажу жителям Жанаозена и Актау, мы всегда с вами. Я считаю неправильным, что делают с (ценами) на газ. Потому что это ударяет по карману народа, у них и так ситуация не очень. Поэтому это касается не только газа, цены на продукты, бензин, на все вещи дорожают.

Государство должно взять эту проблему в свои руки, услышать проблему народа. Поэтому, жители Жанаозена, мы с вами, алга!», – сказал Хамитов в своем видеообращении в Instagram.

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