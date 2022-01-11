Под чьим контролем находятся белорусские банки? 11.01.2022, 14:51

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В прошлом году на банковском рынке страны произошел ряд важных сделок.

В 2021 году на банковском рынке Беларуси произошел ряд сделок слияния и поглощения. Часть финансовых организаций либо прекратила существование, либо сменила собственников.

По размеру активов и капитала в Беларуси доминируют госбанки. Они занимают примерно 70% рынка. При этом особняком стоит тройка Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк.

К государственным банкам относится и Банк Дабрабыт, 99,75% акций которого находится в ведении Национального банка. В отличие от «большой тройки», Дабрабыт ранее не контролировался белорусским государством. Много лет он назывался Банк «Москва – Минск». После проблем у руководства «Банка Москвы» в России, в результате которых он оказался в руках группы ВТБ, власти выкупили белорусский банк, информирует ilex.by.

Вторая крупная группа финансовый учреждений – это «дочки» ведущих российских банков. В первую очередь речь идет о банках, которые находятся под контролем российского государства.

Так, Сбер Банк появился после приобретения Сбербанком России Белпромстройбанка. Рождению Банка БелВЭБ предшествовала сделка российского ВЭБ и Белвнешэкономбанка.

Банк ВТБ Беларусь был образован путем выкупа группой ВТБ доли нефтяной компании «Славнефть» в белорусском Славнефтебанке. Позже россияне выкупили и госпакет акций у Беларуси.

Белгазпромбанк возник в 1997 году на базе частного банка «Олимп», когда его крупными акционерами стали Газпром и Газпромбанк. Сейчас каждый владеет по 49,8% Белгазпромбанка, незначительная доля принадлежит государству в лице Госкомитета по имуществу и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Особняком среди российских банков стоит Альфа-Банк, которым владеет частный бизнес во главе с миллиардером Михаилом Фридманом. За 10 дет Альфа-Групп расширила бизнес в Беларуси посредством выкупа Белросбанка и Хоум Кредит Банка. А буквально в конце 2021 году альфовцы приобрели Франсабанк у ливанских бизнесменов Аднана и Аделя Кассаров за 27 млн рублей. Интеграция банков должна завершиться в течение 2022 года.

Госбанки и банки с участием российского капитала входят в число системно значимых в Беларуси. Помимо них в этом перечне также находятся Приорбанк и МТБанк.

Приорбанк принадлежит австрийской банковской группе Raiffeisen. По сути, это единственный банк в Беларуси с участием западноевропейского капитала.

В 2021 году семья попавшего под санкции ЕС бизнесмена Алексея Олексина продала 100% акций кипрской компании MTB Investments Holdings, которая владеет МТБанком. Покупателем доли стала Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо. Это уроженец Ливана после окончания минского иняза в 1994 году живет в Беларуси. Он является одним из основателей группы компаний BNK Estate, которая построила в Минске торгово-развлекательный центр Galileo, бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower. Партнеры по бизнесу Ромео Абдо ранее принимали участие в создании в Беларуси Межторгбанка. Впоследствии он был приобретен консорциумом «Альфа-групп». В настоящее время партнеры бизнесмена являются совладельцами двух крупных банков Непала. В 2021 году МТБанк также завершил сделку по приобретению белорусского Идея Банка у Лешека Чарнецкого, некогда одного из богатейших людей в Польше.

Надо сказать, что сразу у нескольких банков владельцы менялись на фоне санкций. До конца 2020 года хозяином Абсолютбанка значился белорусский бизнесмен Николай Воробей. Однако после того, как он оказался под западными санкциями, у банка сменились акционеры. Сейчас бенефициарными собственниками Абсолютбанка указаны Алеся Бережная, Вячеслав Атрахимович и Ирина Панкратова. Двое первых руководят компаниями, которые ранее создал Воробей.

В 2020 году сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева — Саид Гуцериев — выкупил у Госкомимущества Беларуси контрольный пакет акций Паритетбанка. Спустя год новым владельцем банка стал малоизвестный российский предприниматель и менеджер Расим Исмаилов. Это произошло после попадания Михаила Гуцериева под западные санкции.

Остальными 9 банков владеют белорусские и иностранные бизнесмены. Некоторые из них ранее изъявляли желание продать банки в Беларуси.

Казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву принадлежат права на БТА Банк. В 2020 году он допускал, что в 2021 году, если ситуация в Беларуси стабилизируется, может продать банк.

Собственником СтатусБанка является компания «Евроторг», которая управляет сетью магазинов «Евроопт». Хозяевами ритейлера называют белорусских бизнесменов Сергея Литвина и Владимира Василько, давно проживающих за границей.

В качестве акционеров Технобанка, владеющих более чем 5% акций, указаны Игорь Курач, ООО «Кволитас-Плюс» и Республика Беларусь. Контроль над банком находится у семьи Курачей. К государству 15,55% акций банка попали по итогам расследования уголовного дела в отношении банкира Владислава Коцаренко.

РРБ-Банком управляют белорусский бизнесмен Валентин Цыбулин и его сын Сергей. В числе их активов называются инвестиции в жилую недвижимость и сельское хозяйство.

Конечным бенефициаром Банка Решение указан резидент ОАЭ Султан Мохаммед Ахмад Аль-Зараим Аль-Сувайди. У истоков создания банка, который несколько раз менял свое название, стоял нынешний глава набсовета Виктор Шевцов.

Банк Грузии владеет 49,99% акций Белорусского народного банка, еще 49,99% акций он контролирует через кипрскую компанию Benderlock Investments Limited, бенефициарным собственником которой является.

Свыше 99% акций Цептер Банка принадлежат швейцарской компании Home Art & Sales Services, входящей в группу Zepter International Филипа Цептера.

Конечным бенефициаром БСБ Банка указан резидент Швейцарии Лоренцо Томмазини. Власти Швейцарии добились запрета на использование слова Swiss в названии белорусского банка. Поэтому «БелСвиссБанк» переименовали в БСБ Банк.

Владельцем ТК Банка является иранский Tejarat Bank. Ему принадлежит 99,89% уставного капитала.

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