Как восстановить органы пищеварения после праздников 11.01.2022, 15:05

Действенные рецепты на основе целебных трав.

В праздники нередки обострения хронических заболеваний органов пищеварения. На помощь придут проверенные рецепты из арсенала народной медицины. Существует много действенных рецептов на основе целебных трав, которые устранят тяжелые и неприятные симптомы болезней желудочно-кишечного тракта, а также помогут его восстановлению и очищению, пишет healthinfo.ua.

Каждое растение обладает своими особенностями действия на органы и их функции. Действие одного и того же растения на организм может быть неодинаковым и зависит от особенностей организма.

Эффективность действия одного растения значительно выше в смеси с другими одной направленности действия. Особенно результативно применение сбора трав при лечении хронических заболеваний и в тех случаях, когда имеют место сопутствующие болезни.

Для улучшения аппетита, процессов пищеварения, при болезнях печени и желчного пузыря, раке свежоотжатый сок тысячелистника в смеси с медом пьют по 1 ст. ложке 2 раза в день. 1 ст. ложку травы тысячелистника на 1 стакан кипятка. Настаивать, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 – 4раза в день до еды при ревматизме, невралгии, заболеваниях желчного пузыря, желчных путей.

Для повышения аппетита и улучшения пищеварения, при язвенной болезни желудка, гастритах, поносах используйте следующий настой тысячелистника: 1 ст. ложку сухой травы залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.

При проблемах желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты, язвы и другие заболевания, которые влекут за собой боли в области желудка и кишечника, а так же при нарушении пищеварения. 1 ч. ложку тысячелистника заварить двумя стаканами кипятка. Принимать за 15–20 минут до еды по 1 ст. ложке. В случае пониженной кислотности желудочного сока рекомендуется принимать по 1/3 стакана свежеприготовленного настоя.

При остром гастрите 1 ст. ложку сухой травы тысячелистника настаивать в течение часа в 200 мл кипятка, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3–4 раза в день перед едой.

При изжоге залить 200 мл кипятка 1 ч. ложку с верхом травы тысячелистника, настаивать в течение нескольких минут, процедить. Пить по 400–600 мл настоя ежедневно.

При чувстве тяжести в желудке 1 ч. ложку с верхом травы тысячелистника залить 200 мл кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать по 200 мл настоя утром и вечером.

При хронических гастритах и язвенной болезни полезен отвар травы тысячелистника. Чайную ложку залить 250 г кипятка, кипятить 5—10 минут на слабом огне, процедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день. Для усиления эффекта можно заедать медом.

При хроническом гастрите и язвенной болезни желудка принимают отвар травы тысячелистника и подорожника. 1 ч. ложку смеси (в равных частях) залить 250 мл кипятка, кипятить 5—10 минут на слабом огне, процедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день в течение 25–30 дней.

При гастрите с повышенной кислотностью используют сбор: трава тысячелистника, трава зверобоя, соцветия ромашки аптечной – по 2 части, трава чистотела– 1 часть. 1 ст. ложку сбора заварить 1 стаканом кипятка. Принимать по 1/3 стакана 4 раза в день.

При коликах в кишечнике, метеоризме, язвенном колите, спазмах желудка, гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, дизентерии, поносе очень полезен отвар травы: 1 ст. ложку сухого измельченного сырья залить стаканом кипятка, настоять 15 минут и пить по 1\3 стакана 3 раза в день после еды.

При болезнях желудка, кишечника и желчного пузыря полезен рецепт приготовления травяного чая из тысячелистника обыкновенного: тысячелистник – 30 г, ромашка аптечная – 50 г, мята перечная – 50 г. Взять 2 ч. ложки сбора, залить стаканом кипятка, настоять 15 минут, процедить. Пить теплым 2–3 чашки в день.

Для очистки желудочно-кишечного тракта от шлаков и токсинов применяют сбор из растений: аир, зверобой, алтей, подорожник, кассия, крушина, мята, мелисса, ромашка, одуванчик, тысячелистник. Растения (все или которые имеются) в измельченном виде смешать. 2 ст. ложки смеси залить 1 л воды, кипятить в эмалированной кастрюле 20 минут. Настоять 35 минут. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день за 20 минут до еды. Курс лечения: 1–2 месяца. Потом можно продолжить.

Спастический колит, энтероколит. Смесь: перечная мята, измельченный лист —15 г, бобовник – 2 г, тысячелистник, корзинки цвет —15 г, семена укропа – 15 г, трава зверобоя – 30 г. 2 ст. ложки сбора залить двумя стаканами кипятка, парить в течение двух часов, процедить и принимать в течение дня всю порцию по 1–2 ст. ложки на прием.

При гастрите принимать настой травы тысячелистника обыкновенного; приготовление настоя: 1 ст. ложку сухого сырья залить стаканом кипятка и настаивать в закрытой посуде примерно час; процедить, пить по 1 ст. ложке настоя 3–4 раза в день до еды.

При гастрите помогает отвар из трав: лист мать-и-мачехи – 5 г, цветы черной бузины – 5 г, спорыш – 5 г. 1 ст. ложку смеси залить стаканом кипятка, принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды.

При гастрите полезен сбор трав: сушеница болотная, трава – 10 г, ромашка аптечная, трава – 10 г, роза крымская и белая, лепестки —10 г, календула лекарственная —10 г, хвош полевой, побеги – 10 г, репяшок, надземная часть – 20 г, полынь полевая – 20 г, шиповник коричный, плоды – 30 г, укроп огородный, семена – 30 г, зверобой продырявленный – 40 г, подорожник большой – 40 г, тысячелистник обыкновенный – 70 г.

6 г смеси заварить 500 мл кипятка, томить 30 минут, не кипятить. Принимать 4 раза в сутки по 100 мл за 15 минут до еды. Вкус настоя слабо горький.

Если у больного склонность к поносу, к этому сбору добавить 10 г коры дуба. Если наклонность к запору – кору крушины, александрийский лист или ревень.

Семена кориандра рекомендуется добавлять в лекарственный сбор в толченом виде как ароматическое и улучшающее вкус и пищеварение желчегонное средство.

Если боли в желудке носят острый характер, к данному сбору добавляется 10 г листа мяты перечной, следует избегать передозировки.

При остром гастрите и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки можно к данному сбору добавить семена льна 10 г, обладающих обволакивающим, противовоспалительным и легким слабительным средством. С этой же целью можно использовать клубни ятрышника пятнистого.

При гастрите полезен отвар из трав: цветы тысячелистника – 15 г, мята перечная – 15 г, бобовник – 2 г, семена укропа – 15 г, зверобой – 30 г. 2 ст. ложки смеси залить 2 стаканами кипятка и парить 2 часа, процедить и принимать глотками.

При пониженной кислотности желудка применяется смесь: мята перечная – 20 г, трава сушеницы болотной —15 г, трава спорыша—15 г, тысячелистник, цветы —15 г, ромашка аптечная – 10 г, семена укропа – 10 г, семена тмина – 10 г, корень валерианы – 10 г, шишки хмеля – 5 г. Смесь перемешивают и 4 ст. ложки сбора заливают 1 л кипятка, настаивают в духовке в течение 10–12 часов. Утром натощак пьют 1 стакан, а далее по 1 стакану через 2 часа в течение дня.

Запор лечат таким сбором: трава сушеницы болотной – 15 г, цветы тысячелистника – 20 г, трава зверобоя – 30 г, листья мяты перечной – 20 г, цветы ромашки аптечной —10 г, трава спорыша – 15 г, семя укропа – 10 г, семя тмина – 10 г, шишки хмеля – 5 г, кора крушины – 20 г, корень валерианы – 10 г. 4 ст. ложки сбора залить литром кипятка и поставить в духовку на ночь. Утром процедить, выпить натощак стакан напара, а остальное в 4 приема в течение дня, каждый раз через час после еды. В зависимости от степени запоров дозу коры крушины уменьшать или увеличивать, как слабительное.

При запорах помогает такое средство: сушеница болотная (трава) —10 г, ромашка аптечная (трава) – 10 г, роза крымская и белая (лепестки) —10 г, календула лекарственная —10 г, хвош полевой (побеги) – 10 г, репяшок (надземная часть) – 20 г, полынь полевая – 20 г, шиповник коричный (плоды) – 30 г, укроп огородный (семена) – 30 г, зверобой продырявленный – 40 г, подорожник большой – 40 г, тысячелистник обыкновенный – 70 г, кору крушины (или александрийский лист, или ревень) – 10 г. 6 г смеси (1 ст. ложка) заварить 500 мл кипятка, томить 30 мин., не кипятить. Принимать 4 раза в сутки по 100 мл за 15 минут, до еды. Вкус настоя слабо горький. Семена кориандра рекомендуется добавлять в лекарственный сбор в толченом виде как ароматическое и улучшающее вкус и пищеварение желчегонное средство.

Спастический колит, энтероколит. При повышенной кислотности желудочного сока применяют следующую смесь: перечная мята, измельченный лист – 15 г, бобовник – 2 г, тысячелистник —15 г, семена укропа—15 г, трава зверобоя – 30 г. 2 ст. ложки сбора залить двумя стаканами кипятка, парить в течение двух часов, процедить и принимать в течение дня всю порцию по 1–2 ст. ложки на прием.

При гастрите помогает отвар из трав: цветы тысячелистника – 15 г, травы вероники лекарственной – 10 г, семена укропа – 15 г, зверобой – 30 г. 2 ст. ложки смеси залить 2 стаканами кипятка и парить 2 часа, процедить и принимать глотками.

При гастрите принимать настой травы тысячелистника обыкновенного; приготовление настоя: 1 ст. ложку сухого сырья, 1 свежий лист пеларгонии залить стаканом кипятка и настаивать в закрытой посуде примерно час; процедить, пить по 1 ст. ложке настоя 3–4 раза в день до еды.

При запоре полезен сбор: трава сушеницы болотной – 15 г, цветы тысячелистника – 20 г, трава зверобоя – 30 г, листья мяты перечной – 20 г, цветы ромашки аптечной – 10 г, кора крушины – 20 г, кукурузные рыльца —10 г. 4 ст. ложки сбора залить литром кипятка и поставить в духовку на б—8 часов. Процедить, выпить натощак стакан напара, а остальное в течение дня, в несколько приемов, каждый раз через час после еды. В зависимости от степени запоров дозу коры крушины уменьшать или увеличивать, как слабительное.

Для хорошего пищеварения приготовить сбор: сушеница болотная (трава) —10 г, ромашка аптечная (трава) – 10 г, роза крымская и белая (лепестки) – 10 г, календула лекарственная – 10 г, хвощ полевой (побеги) – 10 г, репяшок (надземная часть) – 20 г, полынь полевая – 20 г, шиповник коричный (плоды) – 30 г, укроп огородный (семена) – 30 г, зверобой продырявленный – 40 г, подорожник большой – 40 г, тысячелистник обыкновенный – 70 г, кору крушины (или александрийский лист, или ревень) – 10 г. б г смеси заварить 500 мл кипятка, томить 30 минут, не кипятить. Принимать 4 раза в сутки по 100 мл за 15 минут до еды. Вкус настоя слабо горький. Семена кориандра рекомендуется добавлять в лекарственный сбор в толченом виде как ароматическое и улучшающее вкус и пищеварение желчегонное средство.

При спастическом колите, энтероколите, при повышенной кислотности желудочного сока применяют следующую смесь: семя льна – 2 г, тысячелистник – 15 г, семена укропа – 15 г, трава зверобоя – 30 г. 2 ст. ложки сбора залить 2 стаканами кипятка, парить в течение двух часов, процедить и принимать в течение дня всю порцию по 1–2 ст. ложки на прием.

При хронических гастритах с повышенной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки принимают такой настой: 1 ст. ложку травы помещают в эмалированную посуду, заливают 1 стаканом горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане при частом помешивании 10–12 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл, хранят приготовленный настой в прохладном месте не более 2 суток. Внутрь принимают по 1/3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды.

При пониженной кислотности применяется смесь: мята перечная – 20 г, трава сушеницы болотной – 15 г, трава спорыша – 15 г, тысячелистник, цветы – 15 г, ромашка аптечная – 10 г, семена укропа – 10 г, семена тмина – 10 г, корень валерианы – 10 г, шишки хмеля – 5 г. Смесь перемешивают и 4 ложки сбора заливают 1 л кипятка, настаивают в духовке в течение 10–12 часов. Утром натощак пьют 1 стакан, а далее по 1 стакану через 2 часа в течение дня.

При гастритах с пониженной кислотностью принимают такой отвар: 20 г сухой травы на 2 стакана воды, кипятить 10–12 минут, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1–2 ст. ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. Некоторые авторы рекомендуют выпивать по половине стакана 3 раза в день.

При язвенной болезни полезен такой рецепт: 1 ч. ложку травы тысячелистника заварить в 2 стаканах кипяченой воды. Принимать по 1 ст. ложке за 15–20 минут до еды при язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки и других заболеваниях, сопровождающихся нарушением пищеварения и болями в области кишечника и желудка.

При метеоризме и склонности к поносам полезен такой сбор: трава полыни горькой —10 г, трава хвоща полевого – 20 г, трава тысячелистника – 20 г, корневище лапчатки прямостоячей – 10 г. 2 ч. ложки сбора на стакан кипятка. Отстоять, процедить. Пить по 1–2 стакана в день при метеоризме.

Метеоризм, склонность к поносам лечат сбором: трава полыни горькой —10 г, трава хвоща полевого – 20 г, трава тысячелистника – 20 г. По две чайных ложек сбора на стакан воды. Принимать по 1–2 стакана в день.

При метеоризме считается хорошей микстура из следующих растений: тысячелистник – 2 ст. ложки, семена тмина – 2 ст. ложки, семена укропа – 1 ст. ложки, овсяная солома, мелко порезанная – 3 ст. ложки, корень аира – 1 ст. ложка, крупно тертый корень валерианы – 1–2 ст. ложки Смесь тщательно перемешать, взять 3 ст. ложки, залить тремя стаканами воды, кипятить 15 минут, принимать по 3 стакана в день.

При поносе и склонности к метеоризму помогает сбор: трава полыни горькой —10 г, трава хвоща полевого – 20 г, трава тысячелистника – 20 г, корневище лапчатки прямостоячей – 10 г. 2 ч. ложки сбора на стакан кипятка. Отстоять, процедить. Пить по 1–2 стакана в день.

При метеоризме, склонности к поносам рекомендуется сбор: трава полыни горькой —10 г, трава подорожника – 20 г, трава тысячелистника – 20 г. По 2 ч. ложки сбора на стакан кипятка, настоять. Принимать по 1–2 стакана в день.

При болях и спазмах желудка помогает следующий рецепт: взять смесь тысячелистника и цветки ромашки (поровну). 2 ст. ложки смеси заварить стаканом кипятка, настаивать 20 минут, процедить и принимать по 1/2 стакана 3–4 раза в день при сильных болях.

Для лучшего пищеварения 20 г сухой травы залить 100 мл водки или 70 %-ного спирта, настоять в течение недели. Принимать по 30 капель 3–4 раза в день.

Для лучшего пищеварения жидкий экстракт тысячелистника. Принимать по 40–50 капель 3 раза в день.

Для улучшения аппетита рекомендуют свежий сок смешать с медом (по вкусу) и принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день.

При остром гастрите 1 ст. ложку сухой травы тысячелистника настаивать в течение часа в 200 мл кипятка, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день перед едой.

При изжоге залить 200 мл кипятка 1 ч. ложку с верхом травы тысячелистника, 1 г порошка семян лимонника, настаивать в течение нескольких минут, процедить. Пить по 400–600 мл настоя ежедневно.

При чувстве тяжести в желудке 1 ч. ложку с верхом травы тысячелистника залить 200 мл кипятка, настаивать 10 минут, процедить. Принимать по 200 мл настоя утром и вечером.

При коликах в кишечнике, метеоризме, язвенном колите, спазмах желудка, гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, дизентерии, поносе принимают отвар травы: 20 г сухого измельченного сырья тысячелистника на 1 стакан теплой воды, кипятить 15 минут, настаивать 1 час, процедить, довести объем до исходного. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день до еды

При хроническом гастрите и язвенной болезни желудка принимают отвар: 1 ч. ложку травы тысячелистника, 1 г порошка из листьев буквицы лекарственной залить 250 мл кипятка, настоять, процедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день в течение 25–30 дней.

При гастрите с повышенной кислотностью используют сбор: трава тысячелистника, трава зверобоя, трава мать-и-мачеха – по 2 части, трава чистотела – 1 часть. 1 ст. ложку сбора заварить 1 стаканом кипятка. Принимать по 1/3 стакана 4 раза в день.

При мышечной колике, метеоризме, колите: 1 ч. ложку смеси тысячелистника, шалфея, мяты и ромашки в равных пропорциях заварить крутым кипятком как чай, настаивать до остывания под крышкой, процедить и принять за день, разделив на 4 приема.

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