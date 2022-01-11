В Беларуси ввели новый налог для огородников 1 11.01.2022, 15:10

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Кому и когда его придется платить?

Для физлиц, которые зарабатывают на продаже продукции с личного подсобного хозяйства, все-таки ввели подоходный налог. На это обращает внимание МНС. Взимать его, как и сбор с грибников, будут не со всех.

Сайт zerkalo.io рассказывает про очередное изменение, которое прописано в обновленном Налоговом кодексе.

Подоходный налог для огородников составит 10%. Его будут взимать в тех случаях, если при проверке расходов и доходов человек укажет, что приобрел имущество или сделал другие крупные покупки за деньги от продажи продукции с личного подсобного хозяйства. Платить такой налог надо будет с суммы, которая превысит 200 базовых величин (сейчас это 6400 рублей). По такой же схеме, напомним, будут брать налог для грибников и сборщиков ягод.

Почему ввели налог и в каких случаях его будут брать

Налоговики ранее рассказывали, что при проверке расходов и доходов белорусов все чаще стали получать пояснения, что крупные суммы, которые привлекли внимание проверяющих, — это доходы от продажи овощей, фруктов, мяса или меда с приусадебного участка.

«В последние годы в налоговую от физлиц, в отношении которых проводится проверка в сфере декларирования доходов и имущества, стали поступать пояснения, в которых они указывают, что полученные ими или их близкими родственниками (например, пожилыми родителями) доходы в крупных размерах — средства от реализации продукции растениеводства, животноводства, пчеловодства, выращенной (произведенной) на личном приусадебном участке», — говорили чиновники в обосновании для введения подоходного налога.

Налоговики уточняли, что проверить такую информацию достаточно сложно. Для этого как минимум нужно получить информацию об урожайности и закупочным ценам по разным регионам.

«В ряде случаев гражданами заявляются крупные суммы доходов от реализации вышеуказанной продукции на рынках, торговых местах, а также заготовительным организациям из Российской Федерации, у которых закупочные цены в несколько раз выше цен белорусских организаций — заготовителей, — говорили чиновники. — Проверить или опровергнуть такие факты невозможно. Учитывая, что такие источники доходов заявляются лицами, имеющими собственный бизнес (учредители, руководители организаций, индивидуальные предприниматели), доходность которых ниже среднего по сравнению с аналогичным бизнесом в данной сфере, а также гражданами, не имеющими официальных источников доходов на протяжении нескольких лет, то в таких действиях граждан усматривается схема ухода от налогообложения».

В этой ситуации чиновники решили облагать налогом такие доходы, если при проверке расходов и доходов человек указывает такой источник денежных поступлений. Но взимать такой сбор хотят с суммы, которая превысит 200 базовых величин (на сегодня это 6400 рублей).

«При указании в рамках проведения камеральной проверки за соответствием расходов доходам проверяемым лицом указанных доходов в качестве источников доходов предлагается ввести механизм их налогообложения, — уточняют чиновники. — С целью недопущения ухудшения положения добросовестных граждан, которые действительно занимаются выращиваем и реализацией вышеуказанной продукции, предлагается установить предел дохода в размере 200 базовых величин в год, который освобождается от подоходного налога».

Предел в 200 базовых аналогичен «потолку» для освобождаемых от налогов доходов от ремесленной деятельности и агроэкотуризма, добавляют налоговики.

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