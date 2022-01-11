Два кусочка елбасы Андрей Санников

11.01.2022, 15:19

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Нет больше Касым-Жомарта, остался лишь Кемел Жомартович.

Все же не выдержу, напишу про правителей Казахстана. Так получилось, что пересекался с обоими.

Назарбаева наблюдал и общался с ним на ранних саммитах СНГ. С Токаевым даже работал, когда он возглавлял на переговорах по разоружению делегацию Казахстана, а я — Беларуси.

Назарбаев с первой встречи произвел на меня отталкивающее впечатление. Среди всех новоиспеченных президентов СНГ и на фоне нашего нормального человеческого Станислава Шушкевича он заметно выделялся своей номенклатурностью. Он ведь с 1969 года был на комсомольско-партийной работе. А это уже приговор. С таким послужным партийным списком сохранить человеческое просто невозможно.

Запомнился мне Назарбаев своим хамством, чванливостью, пренебрежением к людям.

Все эти свои качества он не особенно скрывал от мелких окружающих. Мог и харкнуть на паркет, и сунуть помощнику салфетку, в которую только что высморкался. В то же время Назарбаев умел сохранять абсолютно неподвижное «сфинксовое» выражение лица в сложных ситуациях, особенно при представителях прессы, что помогло ему прослыть этаким восточным мудрецом. За глаза все его называли «баем».

Зато с начальством он был угодлив и аж лучился от подобострастия на первых встречах лидеров СНГ при общении с Борисом Ельциным. Окружение его боялось и не смело возражать или ослушиваться.

Помню, как мы работали над текстами документов, а к нам прибегали его помощники с какими-то идиотскими указаниями. Если им говорили, что эти указания невозможно выполнить, они были на грани обморока, предчувствуя неминуемую казнь за ослушание.

Я как-то не выдержал (по-моему это было на саммите СНГ в Киеве), подошел к Назарбаеву и сказал:

— Извините, Нурсултан Абишевич, но этот документ невозможно подготовить за пару часов, как вы просили. Тут нужны серьезные переговоры.

— А вы кто? — спросил Назарбаев.

— Я такой-то, из белорусской делегации.

— Идите и работайте, — сказал он, — а со своих я сам спрошу.

В общем, Назарбаев был, пожалуй, самым хрестоматийным партноменклатурщиком среди глав государств СНГ первого призыва.

С Токаевым я познакомился в Женеве на переговорах по ядерному разоружению. Он был тогда директором департамента в МИДе Казахстана. Впервые приехав на переговоры, он попросил меня ввести его в курс того, что происходит. Переговоры были по Договору о СНВ (стратегических наступательных вооружениях), и участвовали в них США, Россия, Беларусь, Украина и Казахстан.

Я помню, мы долго сидели в кафе и я рассказывал ему, что есть что и как идут переговоры.

Он достаточно хорошо впитывал в себя детали, быстро реагировал и был вполне профессионален. Хотя уже на той встрече я понял, не зная его «бэкграунда», что он из «мажоров» и его карьера не ограничится МИДом.

Так и было. У Токаева была фантастическая карьера, и в Казахстане, и на международной арене. Он даже был генеральным директором Отделения ООН в Женеве и вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). После такой карьеры он мог бы многое сделать для страны и ее граждан.

Кстати, именно он возглавлял миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на «выборах» 2010 года, когда я был кандидатом в президенты. Я выступил перед этими наблюдателями накануне 19 декабря 2010 года и снова пообщался с Касым-Жомартом. Он раньше через посольство передал мне свою книгу «Преодоление», которую я с большим интересом прочитал и на той встрече сказал ему, что мне понравилась его позиция казахского патриота, которую я увидел в этой книге, его серьезный подход к государственности Казахстана, уважение к корням.

Он сказал, что уже готова его вторая книга. Мы вспомнили совместную работу, в общем вполне себе по-дружески пообщались. Через пару дней, когда меня избитого держали в «Американке» по приказу Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев от имени делегации ПА ОБСЕ признал результаты «выборов» и поздравил диктатора с переизбранием.

Я узнал об этом в тюрьме. Не было у меня злости на Токаева, хотя и было досадно. Его заявление ни на что не влияло в той ситуации. Понятно, что он служил такому же режиму, как лукашенковский. Таковы были их правила игры. Зато я хотел надеяться, что в Казахстане подрастает национальный лидер, способный повести Казахстан не по байскому, а по разумному пути развития. Надежды не оправдались.

Он мог бы еще спасти себя и страну, если бы попытался решить кризис с помощью общества, а не карателей. Призвав к иностранному вторжению в свою родную землю, в Казахстан, мой бывший коллега Касым-Жомарт Токаев стал национал-предателем, которого не простит собственный народ. По его приказу пролилась кровь его соотечественников. Это страшное преступление, и народное проклятие будет преследовать весь его род веками. Из политика, который мог бы помочь своей стране, он превратился просто в кусок елбасы, отрезанный от елбасы. Я даже не знаю, есть ли в высших сферах какие-либо клаузулы, позволяющие замолить столь страшные грехи. Видимо, нет.

Как нет больше Касым-Жомарта.

Остался лишь Кемел Жомартович.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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