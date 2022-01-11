Песков заявил, что Кремль не принимает участия в неадекватных разговорах Лукашенко

Песков заявил, что Кремль не принимает участия в неадекватных разговорах Лукашенко2
- 11.01.2022, 15:21
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Диктатор бредит «переворотом в Узбекистане».
Российская сторона не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне событий в Казахстане, о потенциальном риске чего ранее заявил Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, 10 января прошла внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на ней обсуждалась ситуация в Казахстане.
На встрече Лукашенко сказал, что члены ОДКБ должны извлечь уроки из событий в Казахстане. По его мнению подобное может повториться, и прежде всего — в Узбекистане.
«По нашей информации, их взгляды в том числе брошены на Узбекистан», — заявил он.