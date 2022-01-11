СМИ: Совершивший суицид казахстанский генерал приказал подчиненным не открывать огонь по протестующим 3 11.01.2022, 15:34

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Сотрудники покинули здание департамента полиции в ночь с 5 на 6 января.

Совершивший суицид начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов приказал подчиненным не открывать огонь по участникам массовых акций протеста.

Сотрудники правоохранительных органов покинули здание департамента полиции в ночь с 5 на 6 января, когда на управление была совершена атака. Как рассказали полицейские на условиях анонимности спецкорреспонденту Orda.kz Исламбеку Дастану, при открытых столкновениях риск задеть мирных жителей во время перестрелки был слишком высок.

«В его приказе не было злого умысла, он просто не хотел лишних жертв среди мирного населения, которые скорее всего бы были, открой мы огонь», – говорят подчиненные Сулейманова.

11 января в Таразе простились с Жанатом Сулеймановым. На плацу перед местной полицейской службой подчиненные воздали генералу последние почести. Его тело доставят в столицу Казахстана.

Грозил ли Сулейманову трибунал за его приказ – никто не знает. Но его сослуживцы утверждают, что он поступил как настоящий офицер и взял на себя ответственность за произошедшее.

Генерала Жаната Сулейменова назначили на место руководителя департамента полиции Жамбылской области в феврале 2020 года. Его предшественника Армана Оразалиева сняли с должности в связи с трагическими событиями в селах Кордайского района - тогда, во время погромов погибли 10 человек и пострадали более 100 местных жителей.

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