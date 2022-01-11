В банке отговаривали брать кредит, но белорус не послушал — и потерял 77 тысяч 4 11.01.2022, 15:44

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На уловку мошенников попался житель Витебской области.

Казалось бы, мошенники испробовали все способы обмана и больше на их уловки никто не попадется. Но нет, доказывает очередной случай из Витебской области. Мужчина умудрился взять кредит, несмотря на предупреждения от банка. Теперь он должен астрономическую сумму, пишет onliner.by.

В конце декабря с мужчиной в мессенджере связалась девушка, представилась сотрудницей службы поддержки межбанковского центра, на логотипе в мессенджере было написано «Поддержка». Она пояснила, что мошенники пытаются попасть в его интернет-банкинг и похитить деньги. Затем с ним беседовал другой сотрудник якобы из межбанковского центра, который попросил установить мобильное приложение.

На следующий день появились новые инструкции: нужно взять на работе справку о доходах (для зачисления денег потом) и подъехать в один из банков Витебска, чтобы взять кредит.

В банке предупредили о такой схеме обмана, и у мужчины возникли сомнения. Но кибермошенники прислали в мессенджер фотографии ненастоящих документов — удостоверения сотрудников банка и милиции, документ о том, что только что оформленный кредит аннулирован, а также повестку в милицию.

В начале января мужчина понял, что попался на уловки мошенников и потерял более 77 тысяч рублей, 65 тысяч из которых взял в кредит сроком на три года.

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