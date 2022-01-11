Какие квартиры в Беларуси продаются в домах XIX века 11.01.2022, 16:05

Есть и очень дешевые.

В Беларуси редко, но все же продается, жилье, построенное до 1900 года. Таких объявления журналисты zerkalo.io нашли не больше 20 по всей стране — и теперь рассказывают об интересных квартирах «почтенного возраста»

Брест. Отдельный вход, мебель под интерьер

Трехкомнатная квартира в двухэтажном кирпичном доме польской застройки продается в Бресте на улице Буденного. В объявлении указано, что постройка 1900 года, но по фото видно, что она была серьезно реновирована. Отмечается, что дом крепкий и очень толстый, стены в нем 65−70 см. Цена объекта — 153 459 рублей или 59 000 долларов, при этом возможен торг.

Квартира находится на втором этаже, вход в нее отдельный. Общая площадь жилья 62 м², из которых 33 м² занимают комнаты и 10 м² — кухня. Санузел в трешке совмещенный.

Продавец отметил, что в квартире «сделан отличный ремонт с использованием дорогостоящих материалов». Заменили полы, потолки, электрику, сантехнику, окна и двери. Также установили новую лестница, сделали площадку для отдыха. Квартира будет продаваться с мебелью, сейчас ее делают под заказ.

Минск. Рядом с театром и СИЗО

В столице на улице Володарского продается трехкомнатная квартира на втором этаже трехэтажного кирпичного дома, который является памятником архитектуры XIX—XX веков (годом постройки указан 1900-й). Капремонт там сделали в 2010-м. Стоимость квартиры 650 250 рублей или 250 000 долларов.

Площадь квартиры 69 м², жилых помещений — 42.5 м², кухни — 9.7 м². Высота потолков впечатляет — 3,8 метра. Есть балкон с кованной решеткой.

О состоянии квартиры ничего в объявлении ничего не написано, фото внутри помещения также нет. Отмечено лишь, что «в ней ничего не жалко снести или убрать», но и сейчас жилье полностью пригодно для проживания.

Гродно. В доме из бревен, с окнами у земли

На улице Белинского в Гродно продается самое дешевое жилье в доме «почтенного возраста» (годом постройки указан 1900-й) — это однокомнатная квартира в бревенчатом доме на четыре квартиры с отдельными входами, при этом окна расположены очень низко. Стоит объект 42 917 рублей или 16 500 долларов, но и при такой цене возможен торг.

Площадь квартиры 25 м², комната — 12 м², кухня — 12 м². Высота потолков 2,5 метра.

Состояние жилья продавец оценивает как «удовлетворительное», выполнен «простой ремонт». В квартире есть холодная и горячая вода, центральная канализация, центральное отопление, деревянные полы, бытовая техника, мебель. Территория возле дома огорожена, рядом построен гараж, сарай, подвал и небольшой сад.

Гродно. Студия в мансарде с современным ремонтом

На улице Урицкого в Гродно продают однокомнатную квартиру-студию на мансардном этаже дома, построенного в 1900 году. За недвижимость просят 82 972 рулей или 31 900 долларов.

Площадь квартиры 24 м², комната — 16,4 м². Санузел совмещенный. В однушке сделан «отличный ремонт», установлена металлическая дверь, стеклопакеты, новая сантехника и электрика. Покупателю остается мебель и техника на кухне.

Гродно. Одна на площадке, внутри — отличный ремонт

На пешеходной улице Советской в Гродно продается двухкомнатная квартира на втором этаже трехэтажного кирпичного дома, построенного в 1900 году. Купить ее можно за 183 371 рублей или 70 500 долларов, впрочем, продавец готов обсуждать цену.

На лестничной площадке квартира одна. Ее общая площадь — 46,5 м², две комнаты занимают чуть больше 30 м², кухня — 8,2 м². Потолки высокие — 3,5 метров. Санузел совмещенный, балкона нет.

Сообщается, что в квартира готова к проживанию: ламинированные полы, металлическая дверь, стеклопакеты. Остается мебель, и бытовая техника.

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