Массовая чистка кадров проходит в 1-ой Городской клинической больнице Минска 4 11.01.2022, 16:13

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В стране растет нехватка медицинских работников.

В последнее время власть направила на предприятия списки на увольнение. В медицине тоже есть такие списки, несмотря на проблемы с кадрами.

Массовая чистка кадров в данное время проходит в 1-ой Городской клинической больнице города Минска. Список на увольнение состоит примерно из ста человек, при этом в больнице наблюдается острая нехватка сотрудников:

«Люди и так перерабатывают, а зарплаты мизерные. Обещают, что после того, как уволят всех из списка, поднимут зарплату, но это явно ложь. Сейчас на 1,5 ставки у среднего медперсонала з/п около 650-750 рублей», — сообщает подписчик телеграм-канала «Баста!».

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