В Витебске ликвидируют детский хоспис, существовавший с 2000 года 2 11.01.2022, 16:28

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Кроме него власти хотят закрыть целый ряд общественных организаций области.

Витебские чиновники решили ликвидировать детский хоспис. 12 января областной суд будет рассматривать соответствующее дело, сообщает euroradio.fm. Истцом выступает главное управление юстиции Витебского облисполкома.

Детский хоспис в Витебске был основан в 2000 году. Его основали врачи Сергей и Татьяна Лялик, которые сами потеряли ребенка.

Кстати, полгода назад детский хоспис был ликвидирован и в Гродно. Его руководитель Ольга Величко была вынуждена уехать от политического преследования в Польшу.

В Витебске кроме хосписа главное управление юстиции облисполкома 12 января хочет ликвидировать целый ряд общественных организаций. Это спортивный клуб водного поло "Витьбич", общество дружбы "Полоцк-Фридрихсхофен", сообщество "Путь из варяг в греки" и дубровенское общество пчеловодов-любителей.

"Зачистка" общественных организаций в Беларуси длится с июля 2021-го.

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