Что творится в голове у Лукашенко? 17 11.01.2022, 16:36

21,298

фото: getty images

В центре Минска мост упал, а диктатор занят Узбекистаном и хоккеем.

Российский актер и абьюзер Марат Башаров, сейчас уже более известный избиением жены до состояния комы, чем своими ролями, выразил желание встретиться на ледовой площадке с правителем Беларуси, сообщает gazetaby.com.

Эта новость не осталась незамеченной Александром Лукашенко. Он, как сообщает канал, близкий к пресс-службе Лукашенко, наложил резолюцию прямо на полях медиаобзора: «Пусть формирует команду любителей и приезжает».

Нормально: в центре Минска мост упал, и на это Лукашенко – ноль реакции. Его то Узбекистан беспокоит, то хоккейный матч с российским лицедеем и дебоширом...

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».