Специалист назвал пять каш, которые полезнее всего есть на завтрак 2 11.01.2022, 16:47

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Как они действуют на организм?

Употребление каши на завтрак, как правило, считается одним из лучших вариантов для здоровья. Все благодаря содержанию в них медленных углеводов, которые повышают энергию, но при этом не влияют на уровень глюкозы в крови и не откладываются в виде жира. Нутрициолог Татьяна Титова рассказала SOLENKA.INFO, какие каши полезнее всего есть на завтрак.

Булгур

Булгур – это зерна молодой пшеницы, которые обработали кипятком, высушили и измельчили. В нем содержится много белка, железа, калия, магния, витаминов группы B и других веществ. Специалист отмечает, что они крайне необходимы организму в особенности в начале процесса старения. Употребление булгура на постоянной основе улучшает метаболизм, нормализует кровообращение, а также положительно влияет на печень. Нутрициолог рекомендует запаривать блюдо, а не варить, благодаря чему оно будет вкуснее и ароматнее.

Ржаная крупа

По мнению Титовой, рожь полезнее пшеницы и хорошо подходит для правильного питания. К тому же, согласно исследованиям, в ржи идеально сбалансированы аминокислоты. Помимо этого, как отмечает эксперт, в ней много пищевых волокон, витаминов и микроэлементов. Титова подчеркивает, что готовить ржаную кашу лучше на воде, при желании добавив фрукты или ягоды, а также растительное или топленое сливочное масло.

Гречневая крупа

Нутрициолог считает, что это незаменимый злак для тех, кто переходит на здоровый образ жизни. В составе гречки содержится много белка, клетчатки, витаминов и минералов, а также полиненасыщенных жирных кислот. Также, как отмечает Титова, антиоксиданты в гречке способствуют замедлению старения. Специалист добавила, что употребление гречневой крупы хорошо сказывается на пищеварительной и нервной системе, а также сердце и сосудах.

Кукурузная крупа

По словам нутрициолога, кукуруза богата антиоксидантами, а также содержит глютен, который способствует нормализации веса. Титова заметила, что кукурузная крупа полезна для желудка, желчного пузыря и печени. Кроме того, эксперт отметила, что эта крупа способствует очищению кишечника.

Пшено

Как заметила Титова, пшено – наиболее медленный из углеводов для завтрака. Оно богато витаминами группы B, а регулярное употребление пшена, по словам нутрициолога, нормализует жировой обмен, поддерживает правильную работу ЖКТ и положительно сказывается на кишечной микрофлоре.

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