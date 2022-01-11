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Специалист назвал пять каш, которые полезнее всего есть на завтрак

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  • 11.01.2022, 16:47
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Специалист назвал пять каш, которые полезнее всего есть на завтрак

Как они действуют на организм?

Употребление каши на завтрак, как правило, считается одним из лучших вариантов для здоровья. Все благодаря содержанию в них медленных углеводов, которые повышают энергию, но при этом не влияют на уровень глюкозы в крови и не откладываются в виде жира. Нутрициолог Татьяна Титова рассказала SOLENKA.INFO, какие каши полезнее всего есть на завтрак.

Булгур

Булгур – это зерна молодой пшеницы, которые обработали кипятком, высушили и измельчили. В нем содержится много белка, железа, калия, магния, витаминов группы B и других веществ. Специалист отмечает, что они крайне необходимы организму в особенности в начале процесса старения. Употребление булгура на постоянной основе улучшает метаболизм, нормализует кровообращение, а также положительно влияет на печень. Нутрициолог рекомендует запаривать блюдо, а не варить, благодаря чему оно будет вкуснее и ароматнее.

Ржаная крупа

По мнению Титовой, рожь полезнее пшеницы и хорошо подходит для правильного питания. К тому же, согласно исследованиям, в ржи идеально сбалансированы аминокислоты. Помимо этого, как отмечает эксперт, в ней много пищевых волокон, витаминов и микроэлементов. Титова подчеркивает, что готовить ржаную кашу лучше на воде, при желании добавив фрукты или ягоды, а также растительное или топленое сливочное масло.

Гречневая крупа

Нутрициолог считает, что это незаменимый злак для тех, кто переходит на здоровый образ жизни. В составе гречки содержится много белка, клетчатки, витаминов и минералов, а также полиненасыщенных жирных кислот. Также, как отмечает Титова, антиоксиданты в гречке способствуют замедлению старения. Специалист добавила, что употребление гречневой крупы хорошо сказывается на пищеварительной и нервной системе, а также сердце и сосудах.

Кукурузная крупа

По словам нутрициолога, кукуруза богата антиоксидантами, а также содержит глютен, который способствует нормализации веса. Титова заметила, что кукурузная крупа полезна для желудка, желчного пузыря и печени. Кроме того, эксперт отметила, что эта крупа способствует очищению кишечника.

Пшено

Как заметила Титова, пшено – наиболее медленный из углеводов для завтрака. Оно богато витаминами группы B, а регулярное употребление пшена, по словам нутрициолога, нормализует жировой обмен, поддерживает правильную работу ЖКТ и положительно сказывается на кишечной микрофлоре.

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